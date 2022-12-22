Обрезная доска для строительных работ

Это доска, обработанная с четырех сторон. В результате получается ровный и гладкий срез. Обрезную доску используют для строительства беседок, заборов, изготовления мебели, столярных изделий и т. д. При работе с необрезной доской могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с тем, что она не совсем ровная. Если ее обработать на специальном оборудовании, то она будет иметь одинаковый размер с обеих сторон, поэтому ее легче использовать в качестве напольного покрытия или для подшивки потолка. Если вам требуется доска обрезная в Москве ее можно заказать в неограниченном количестве.

На что обратить внимание при выборе пиломатериалов?

Обрезную доску используют для производства мебели, а также в строительстве. Если говорить о том, что такое пиломатериалы, то это древесина, полученная в результате продольного или поперечного распила бревен. В зависимости от способа обработки обрезная доска бывает необрезной и полуобрезной. Если доска не обрабатывается, то она имеет неровные края, сучки и шероховатости. Преимущества обрезных досок:

высокая прочность и устойчивость к деформации;

устойчивость к биологическому повреждению;

низкая цена;

возможность применять в строительстве и отделке.

Такие доски имеют много преимуществ перед необрезными: их поверхность гладкая, они имеют высокое качество поверхности и т. д. Если говорить о том, как правильно выбрать доску, то следует сказать, что к этому вопросу нужно подходить очень внимательно, так как от этого зависит многое.

Качественные пиломатериалы

Это пиломатериал, имеющий определенные размеры и заданные технические характеристики. Обрезные доски широко используют в строительстве, так как они имеют множество преимуществ по сравнению с другими видами пиломатериалов. В первую очередь, обрезные доски имеют очень ровную поверхность, что позволяет использовать их в качестве облицовочного материала. Кроме того, они обладают низкой степенью усушки и имеют высокую плотность, поэтому их можно использовать для возведения стен и перекрытий.

К недостаткам обрезных досок следует отнести то, что после обработки они теряют свою первоначальную форму, становятся более мягкими и подвержены деформации. Но эти недостатки полностью компенсируются тем, что обрезные доски могут быть использованы даже для отделки помещений с повышенной влажностью. Кроме этого, доски можно обрабатывать на станках, благодаря чему они становятся более прочными и долговечными. Древесина, из которой изготавливают обрезные доски, бывает сосновой и еловой.

Особенности материала

Из обрезных досок обычно изготавливают полы, стропила, балки, перекрытия, доски для обшивки стен, а также лаги для укладки досок. При изготовлении обрезной доски ее сначала распиливают на длинные (до 6 м) и короткие (до 1,5 м) части, которые называют обрезками. После этого обрезки сушат в сушильных камерах, после чего они становятся пригодными для использования. Для изготовления обрезной доски используют древесину хвойных и лиственных пород.

Также они имеют небольшой удельный вес и не требуют значительной дополнительной обработки. Это позволяет экономить время и средства на строительство. Благодаря различным размерам и форме обрезные доски используются для производства мебели и других изделий. Эти доски, в отличие от необрезных, не имеют сучков и трещин, что делает их более эстетичными и добавляет прочности. Для производства обрезных досок применяют только хорошо просушенный материал.

При покупке досок необходимо обращать внимание на их качество. Качественные доски должны быть ровными, без сучков, трещин и других дефектов. На поверхности не должно быть червоточин и гнили. Если после распиловки досок на них видны следы от пилы, то это значит, что доски бракованы.

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