Обучение для медийщиков по программе «Издательское дело» стартует в Академии «Меганом»

Образовательная программа «Издательское дело» начинает работу на базе Академии творческих индустрий «Меганом» 17 июня в очно-заочном формате. Мы ждем начинающих издателей, арт-директоров, редакторов, дизайнеров, бильд-редакторов, журналистов, продюсеров.

Каждый участник сможет стать частью создания уникального продукта — собственного журнала «Таврида.АРТ»: в команде единомышленников и профессионалов создать концепцию журнала, поработать интервьюером, разработать дизайн и сверстать полосы будущего номера. Обучение будет проходить под руководством ведущих экспертов медиакомпании Shkulev Media Holding. По окончании курса каждый участник получит сертификат, а также свежеотпечатанный журнал — результат проделанной работы. А лучшие участники будут отобраны в редакционную команду «Таврида.АРТ» и смогут претендовать на стажировку в таких изданиях, как Marie Claire, Psychologies, «Вокруг света».

Экспертами программы выступают: Елена Ткач, издатель, бренд-директор Marie Claire, Psychologies, «Вокруг света», преподаватель курса в области издательского дела, Раиса Мурашкина, заместитель главного редактора Marie Claire, преподаватель курса в области редакторского дела, Ольга Шуняева, арт-директор Marie Claire, Psychologies, преподаватель курса в области арт-дирекшена и дизайна, Ольга Дроздова, креативный продюсер специальных проектов Shkulev Media Holding, преподаватель курса в области продюсирования и рекламы.

В очном формате образовательная программа состоится с 29 июня по 6 июля. Параллельно с офлайн-интенсивом будет проходить обучение в онлайне: 17 и 18 июня, 8 и 9 июля, 15 и 16 июля, 22 и 23 июля.

Подробнее о творческих заданиях для прохождения отбора до 31 мая по ссылке: https://tavrida.art/academy .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.