Объявен короткий список премии «Ясная Поляна» за 2023 год

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, объявили короткий список номинации «Современная русская проза» – главной номинации 21-го сезона премии. В него вошли шесть произведений.

Короткий список номинации «Современная русская проза» 2023 года:

Веркин Эдуард. Дилогия: Снарк Снарк. Книга 1: Чагинск и Снарк Снарк. Книга 2: Снег Энцелада. — М.: Inspiria, 2022;

Джафаров Рагим. Его последние дни. — М.: Альпина. Проза, 2022;

Кремчуков Евгений. Волшебный хор. — М.: Альпина. Проза, 2023;

Манойло Екатерина. Отец смотрит на запад. — М.: Альпина. Проза, 2022;

Николаенко Саша. Муравьиный бог: реквием. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2022;

Сальников Алексей. Оккульттрегер. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2022

«Короткий список Премии показал широкую палитру современной российской литературы достаточно исчерпывающе. В него вошли очень разные вещи. Как мне кажется, нам удалось избежать вкусового подхода к выбору финалистов и создать максимально объективный список лучших книг, опубликованных в последнее время», — заметил Владимир Толстой, председатель жюри премии «Ясная Поляна», советник по культуре президента РФ.

«На меня произвели очень большое впечатление два произведения. Первое – роман Алексея Сальникова “Оккульттрегер”. В нём автор делает много отсылок к произведениям советских авторов и создаёт удивительное полотно из мифических персонажей – ведьм, архангелов, серафимов, гомункулов… Но на самом деле это роман о русской провинции и людях, которые там живут. Эта идея делает роман одним из самых серьёзных на сегодняшний день социальнокритических произведений. При этом книга необыкновенно легко читается. А вторая вещь, которая меня удивила – это роман 30-летнего писателя Рагима Джафарова “Его последние дни”. В этой книге очень много удачных моментов, связанных с психологией творчества и тайнами человеческой психики», — рассказал Владислав Отрошенко, писатель, член жюри премии «Ясная Поляна».

«Я хотел бы выделить дилогию Эдуарда Веркина – «Снарк Снарк. Книга 1» и «Чагинск и Снарк Снарк. Книга 2: Снег Энцелада». Представьте, вам приносят два внушительных тома, и вы думаете, что никогда не станете это читать, дескать, кто он такой, чтобы сметь современному читателю, у которого каждая минута на счету, предлагать такой объём текста. Я тоже так рассуждал и решил, что, так и быть, загляну в начало, в конец этих фолиантов и перейду к следующим книгам. И знаете что? Я не смог оторваться от дилогии, она меня затянула. И я очень рад, что это произведение оказалось у нас в коротком списке», — поделился своим читательским опытом Алексей Варламов, прозаик, исследователь русской литературы ХХ века, ректор Литературного института имени А. М. Горького, член жюри премии «Ясная Поляна».

Номинация «Современная русская проза» отмечает выдающееся произведение современного автора, несущее в себе идеалы человеколюбия. В лонг-лист номинации «Современная русская проза» вошли 30 книг современных российских писателей. Cписок был сформирован членами жюри премии совместно с рабочей группой, в которую вошли выпускники «Школы критики им. В. Я. Курбатова». Призовой фонд в этой номинации составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 миллион рублей. Церемония награждения лауреатов премии пройдет в октябре 2023 года.

В 2023 году в премию включена новая номинация — «Пропущенные шедевры». Она отмечает произведение мировой литературы, незамеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытое для нашего читателя уже после смерти автора. Короткий список новой номинации был объявлен в июне этого года, в него вошли шесть книг.

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