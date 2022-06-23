Объявлен длинный список литературной премии «Ясная Поляна»

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, огласили длинный список главной номинации «Современная русская проза» 20-го юбилейного сезона.

В лонг-лист вошло 37 книг, в числе авторов — Сергей Беляков, Вера Богданова, Андрей Волос, Алла Горбунова, Дмитрий Данилов, Татьяна Замировская, Анна Матвеева, Евгений Попов, Ислам Ханипаев, Иван Шипнигов.

Номинация «Современная русская проза» отмечает выдающееся произведение современного автора, несущее в себе идеалы человеколюбия. Призовой фонд премии в номинации «Современная русская проза» составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 миллион рублей. Шорт-лист номинации будет оглашен в июле, а торжественная церемония награждения лауреатов премии «Ясная Поляна» состоится в сентябре.

Заявки, поданные на 20-летний юбилейный сезон премии, рассматривались членами жюри совместно с рабочей группой, в которую вошли шесть выпускников яснополянской Школы литературной критики. Это Екатерина Барбаняга (Санкт-Петербург), Марина Битокова (Нальчик), Алевтина Бояринцева (Омутнинск, Кировская область), Евгения Лисицына (Нижний Новгород), Анна Нуждина (Саров) и Иван Родионов (Камышин, Волгоградская область). Жюри выбрало 35 произведений, еще две книги добавила рабочая группа.

«Еще в прошлом, XX веке, в 1995 году, состоялись первые яснополянские Писательские встречи. Они проходят ежегодно в августе-сентябре, вокруг даты рождения Льва Николаевича — 28 августа по старому стилю или 9 сентября по-новому. Потом, в 2003 году, из Писательских встреч возникла идея литературной премии, и с первого же дня бессменным партнером литературной премии “Ясная Поляна” стал Samsung Electronics. Все эти годы мы очень дорожим нашей дружбой и последовательной поддержкой русской литературы, которую получаем от этой компании.

Главное событие сегодня — объявление длинного списка номинации “Современная русская проза”. Но оно не стало бы возможно без помощи самого молодого явления, возникшего в прошлом году в русле нашей премии — школа критики имени Валентина Яковлевича Курбатова. Ее прошлогодние выпускники помогали нам в формировании длинного списка. Мы очень им благодарны!», — прокомментировал Владимир Толстой, председатель жюри премии «Ясная Поляна», советник по культуре президента РФ.

«В длинном списке номинации “Современная русская проза” есть из кого выбирать: список, действительно, объективный. В него входят люди разных убеждений, взглядов, возрастов. Но “Ясная Поляна” всех их объединяет, и никакие преходящие обстоятельства не служат ни против этих авторов, ни в их пользу. Отбирая короткий список, мы будем руководствоваться только соображениями литературы», — отметил член жюри премии «Ясная Поляна», прозаик, ректор Литературного института им. А. М. Горького Алексей Варламов.

«В последнее время я понял, что длинные списки крупных литературных премий гораздо важнее коротких списков и даже лауреатов. Все-таки короткие списки – это игра судьбы. А длинные списки сегодня являются единственными навигаторами литературного процесса. И в этом плане “Ясная Поляна” — уникальное явление, поскольку она является навигатором современного русского и мирового литературного процесса», — рассказал член жюри премии, литературовед, писатель Павел Басинский.

«На мой взгляд, школа критики – это проект с очень большим КПД: посмотрите, не прошло и года, а мы уже создали экспертную группу премии “Ясная Поляна”! Это очень быстрый профессиональный рост. Здесь совершенно четко видна забота организаторов, которые сразу же включили нас в настоящий литературный процесс. И дальше мы как молодые критики смогли с головой окунуться в литературу, которую пишут наши современники, и увидеть весь ее спектр», – подчеркнула выпускница яснополянской Школы литературной критики им. В. Я. Курбатова Екатерина Барбаняга.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.