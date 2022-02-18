Объявлен лонг лист номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна»

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, объявили длинный список номинации «Иностранная литература» 2022 года. В лонг-лист вошло 34 произведения писателей в из 19 стран мира. В первый раз за восемь лет в списке есть авторы из Анголы, Кубы, Мозамбика и Омана.

Номинация «Иностранная литература» выбирает самую важную книгу XXI века и ее перевод на русский язык. Впервые премия в номинации «Иностранная литература» была вручена в 2015 году. Длинный список номинации формируется экспертами: литературными критиками, переводчиками и издателями.

Лауреат номинации «Иностранная литература» – зарубежный автор – получает 1 миллион 200 тысяч рублей. Переводчик книги становится обладателем премии в размере 500 тысяч рублей. Имя лауреата объявляется в октябре на церемонии вручения премии «Ясная Поляна».

В 2022 году впервые будет объявлен короткий список номинации «Иностранная литература» — в него войдут книги, которые жюри выбрали из длинного списка, предложенного экспертами номинации.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.