Объявлен полный список артистов, которые примут участие в 63‑й церемонии вручения наград премии «Грэмми»®

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, объявляет полный список артистов, которые примут участие в 63‑й церемонии вручения наград премии «Грэмми»®, прямая трансляция которой пройдет 15 марта 2021 года в 3 часа утра по московскому времени.
На сцене самой престижной музыкальной премии в мире соберутся исполнители: Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, HAIM, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone, Roddy Ricch, Harry Styles, and Taylor Swift.
Пользователи Okko проведут главное музыкальное событие года в компании с легендой MTV, виджеем Александром Анатольевичем и моделью, блогером и телеведущей Машей Миногаровой. Информационным партнером церемонии выступила одна из популярнейших радиостанций в России – NRJ.
В конце ноября 2020 года был объявлен список номинантов на соискание премии «Грэмми». На награды в этом году претендуют музыкальные записи, представляющие самые различные музыкальные жанры, включая поп, классику, джаз, рэп, R&B и рок. Лидерами по числу номинаций стали Beyonce (9 номинаций), Dua Lipa (6), Roddy Ricch (6), Taylor Swift (6), Brittany Howard (5), John Beasley (4), Justin Bieber (4), Phoebe Bridgers (4), DaBaby (4), Billie Eilish (4), David Frost (4) и Megan Thee Stallion (4).
Музыкальные композиции всех номинантов можно послушать в СберЗвуке: аудиосервис собрал треки в специальном плейлисте «Грэмми-2021». Музыкальная подборка доступна на сайте grammy.okko.tv и в приложении СберЗвук.
Live-трансляция церемонии вручения наград премии «Грэмми» будет эксклюзивно доступна для зарегистрированных пользователей Okko в подписках «Лайт», «Оптимум» и «Премиум» в приложениях для iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox, на сайтах okko.tv и grammy.okko.tv.
Также в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют, где присутствуют виртуальные ассистенты Салют, доступен развлекательный тест, посвященный церемонии. Пользователю предлагается угадать, является ли текст песни переводом существующей песни, текстом песни на русском языке или выдумкой. Попробовать пройти тест можно, произнеся команду «Запусти Грэмми или не очень».
Полная запись церемонии вручения премии «Грэмми» будет доступна в Okko по окончании прямой трансляции. Позже в сервисе появится специальная версия церемонии, включающая самые яркие моменты и лучшие выступления.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.