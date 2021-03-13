Объявлен полный список артистов, которые примут участие в 63‑й церемонии вручения наград премии «Грэмми»®

Муль­ти­ме­дий­ный сер­вис Okko, вхо­дя­щий в эко­си­сте­му Сбе­ра, объ­яв­ля­ет пол­ный спи­сок арти­стов, кото­рые при­мут уча­стие в 63‑й цере­мо­нии вру­че­ния наград пре­мии «Грэм­ми»®, пря­мая транс­ля­ция кото­рой прой­дет 15 мар­та 2021 года в 3 часа утра по мос­ков­ско­му времени.

На сцене самой пре­стиж­ной музы­каль­ной пре­мии в мире собе­рут­ся испол­ни­те­ли: Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, HAIM, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone, Roddy Ricch, Harry Styles, and Taylor Swift.

Поль­зо­ва­те­ли Okko про­ве­дут глав­ное музы­каль­ное собы­тие года в ком­па­нии с леген­дой MTV, видже­ем Алек­сан­дром Ана­то­лье­ви­чем и моде­лью, бло­ге­ром и теле­ве­ду­щей Машей Мино­га­ро­вой. Инфор­ма­ци­он­ным парт­не­ром цере­мо­нии высту­пи­ла одна из попу­ляр­ней­ших радио­стан­ций в Рос­сии – NRJ.

В кон­це нояб­ря 2020 года был объ­яв­лен спи­сок номи­нан­тов на соис­ка­ние пре­мии «Грэм­ми». На награ­ды в этом году пре­тен­ду­ют музы­каль­ные запи­си, пред­став­ля­ю­щие самые раз­лич­ные музы­каль­ные жан­ры, вклю­чая поп, клас­си­ку, джаз, рэп, R&B и рок. Лиде­ра­ми по чис­лу номи­на­ций ста­ли Beyonce (9 номи­на­ций), Dua Lipa (6), Roddy Ricch (6), Taylor Swift (6), Brittany Howard (5), John Beasley (4), Justin Bieber (4), Phoebe Bridgers (4), DaBaby (4), Billie Eilish (4), David Frost (4) и Megan Thee Stallion (4).

Музы­каль­ные ком­по­зи­ции всех номи­нан­тов мож­но послу­шать в Сбер­Зву­ке: аудио­сер­вис собрал тре­ки в спе­ци­аль­ном плей­ли­сте «Грэм­ми-2021». Музы­каль­ная под­бор­ка доступ­на на сай­те grammy.okko.tv и в при­ло­же­нии СберЗвук.

Live-транс­ля­ция цере­мо­нии вру­че­ния наград пре­мии «Грэм­ми» будет экс­клю­зив­но доступ­на для заре­ги­стри­ро­ван­ных поль­зо­ва­те­лей Okko в под­пис­ках «Лайт», «Опти­мум» и «Пре­ми­ум» в при­ло­же­ни­ях для iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox, на сай­тах okko.tv и grammy.okko.tv.

Так­же в мобиль­ных при­ло­же­ни­ях Сбер­Банк Онлайн и Сбер Салют, где при­сут­ству­ют вир­ту­аль­ные асси­стен­ты Салют, досту­пен раз­вле­ка­тель­ный тест, посвя­щен­ный цере­мо­нии. Поль­зо­ва­те­лю пред­ла­га­ет­ся уга­дать, явля­ет­ся ли текст пес­ни пере­во­дом суще­ству­ю­щей пес­ни, тек­стом пес­ни на рус­ском язы­ке или выдум­кой. Попро­бо­вать прой­ти тест мож­но, про­из­не­ся коман­ду «Запу­сти Грэм­ми или не очень».

Пол­ная запись цере­мо­нии вру­че­ния пре­мии «Грэм­ми» будет доступ­на в Okko по окон­ча­нии пря­мой транс­ля­ции. Поз­же в сер­ви­се появит­ся спе­ци­аль­ная вер­сия цере­мо­нии, вклю­ча­ю­щая самые яркие момен­ты и луч­шие выступления.

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