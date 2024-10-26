Объявлен шорт-лист пятой международной премии «Культура онлайн»

Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры» представил шорт-лист пятой международной премии «Культура онлайн» — одной из самых престижных наград в области цифрового искусства в России. Лучшие проекты 2024 года из числа финалистов, отобранных в каждой из семи номинаций юбилейной премии, будут объявлены на торжественной церемонии 15 ноября, которая пройдёт онлайн на официальном сайте Премии.

На юбилейную пятую Премию можно было представить проекты по семи направлениям. Помимо основных номинаций, ежегодно оргкомитет отмечает одного или нескольких участников Специальным призом Российского фонда культуры.

«Оценка и поддержка культурных онлайн-проектов, а также инициатив по внедрению в сферу культуры новейших технологических решений — актуальное и важное направление. Именно креативные индустрии, культура и искусство — наиболее органичное пространство для экспериментов, поисков новых форм и подходов, — отметила генеральный директор Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры» Елена Головнина. Современные технологии дают творцам более гибкий инструментарий для воплощения своих идей, а культурным учреждениям позволяют привлекать дополнительное внимание аудитории, по-новому преподносить вечные ценности и эффективно работать в направлении сохранения культурного наследия».

Оценил заявки с точки зрения охвата аудитории, пользовательского опыта, инновационности, культурной ценности и масштабируемости проекта экспертный совет, председателем которого третий год подряд стал выдающийся альтист и дирижёр, народный артист СССР и России Юрий Башмет. В состав жюри пятой премии «Культура онлайн» вошли Елена Головнина, генеральный директор ООГО «Российский фонд культуры», Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств России, Анна Ялова, директор Центрального выставочного зала «Манеж», а также Фабио Мастранджело, художественный руководитель Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина, Юрий Молодковец, художник-фотограф Государственного Эрмитажа, и Павел Перегудов, медиапродюсер, основатель первого в России конкурса AI-фильмов MyFilm48.

В финалисты номинации «Лучший онлайн-проект» экспертным советом отобраны:

Онлайн-проект Государственного Русского музея «Вдохновлённые Пушкиным. К 225-летию со дня рождения поэта»; Онлайн-проект студии компьютерной графики «0101» «Магнит твоего дома»; Онлайн-проект «Под куполом», реализованный Владимиро-Суздальским музеем-заповедником совместно с VK; Онлайн-проект «Русская музыка в цифре» от Свердловской ордена Трудового Красного Знамени государственной академической филармонии; Онлайн-словарь диалектизмов «Русским языком говорю», созданный порталом «Культура. РФ» и социальной сетью «Одноклассники».

В номинации «Лучшая коллаборация» представлены:

Благотворительный аукцион «Культура тыла — культуре фронта», организованный Луганской государственной академией культуры и искусств имени Михаила Матусовского и региональным исполкомом Общероссийского общественного движения «Народный фронт»; Видеолекции «Василий Поленов. Учитель и ученики» от Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова, ПАО «Ростелеком» и Ассоциации музеев Дальнего Востока; Документальный фильм на русском жестовом языке «МХТ. Выход за сцену», снятый частной автономной некоммерческой организацией содействия развитию инклюзивного кинематографа «Языки без границ», банком ВТБ и МХТ им. А.П. Чехова; Интерактивная экспозиция, организованная Всероссийским сообществом детей и молодёжи «Движение Первых», музейным бюро Pitch, Центром технологий «Метаверс Сбера» и Event Lab «Сбермаркетинга»; Интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи — МОСТ», организаторами которого выступили творческий союз «УОН Сочи» и ЦДО «Хоста».

За звание «Лучшее IT-решение для культурной сферы» борются:

Мобильное приложение ArtCracker от стартапа из Израиля; Мобильный экскурсионно-паломнический гид «Сергиева Лавра. Путеводитель», разработанный «РИА Новости»; Музейный чат-бот-гид Российского национального музея музыки; Платформа по сельскому туризму «Своё За городом» от «Россельхозбанка»; Экспозиция «Цифровой кочевник», созданная Государственным историческим музеем и социальной сетью LOOKY.

В шорт-лист номинации «Лучшая SMM-кампания» вошли:

Блог «Не придумали!» Полины Пендиной, Екатерины Тарасовой и Татьяны Ивановой; «Подкаст, который бы я посмотрел вечерком» Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля; #оперныйпушкин от Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова; Выставка «Петергоф. Сокровища императрицы» Государственного исторического музея; Информационная кампания «Шагаю по Петергофу» музея-заповедника «Петергоф» и VK.

Номинантами на звание «Лучший просветительский проект» стали:

Детский просветительский онлайн-ресурс «ГИМ-детям» Государственного исторического музея; Марафон онлайн-экскурсий в парках Подмосковья Московской областной дирекции по развитию парков; Мастерская Степана-красильщика, созданная преподавателем Уральского федерального университета, графическим дизайнером Алёной Шутовой; Проект о культуре и истории Южного Урала URAL SCIENCE от автономной некоммерческой организации по коллаборации современных культурных практик «Креативные индустрии Урала»; Художественно-просветительский проект «Дороги русского Просвещения», разработанный Фондом сохранения культурного наследия русского севера «Дорогами Ломоносова».

«Лучшей онлайн-трансляцией» может стать:

«Александр Невский и ратная история Руси» структурного подразделения «Медиацентр» Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга; Онлайн-трансляция ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2024», подготовленная отделом социокультурных мероприятий Российской государственной библиотеки; Онлайн-трансляции цикла концертов «Все кантаты Баха» Благотворительного фонда содействия развитию нравственности и духовности «КОЛЛЕГИУМ МУЗИКУМ»; IV Фестиваль классической музыки «Кантата», организатором которого выступает АНО «Фестивальная дирекция»; IX Международный этнический фестиваль «Музыки мира» Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

В число финалистов «Лучшая интеграция AI в культуре» вышли:

Выставка «Возрождённая коллекция» Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского; Международный конкурс AI-фильмов MyFilm48 Павла Перегудова; Онлайн-проект «Ваш фамильный Фаберже» от Музея Фаберже и Департамента по работе с сообществами VK; Серия трейлеров «Легенда о Каракуз», созданная Академией цифрового творчества и «Школой анимации А1002»; Фестиваль медиаискусства «СКРЯБИН», организатором которого выступила АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».

К последней номинации приковано особо пристальное внимание. «Лучшая интеграция AI в культуре» была учреждена именно в рамках юбилейной пятой премии «Культура онлайн» и стала данью организаторов Премии активному развитию нейронных сетей, генеративных алгоритмов и других технологий ИИ.