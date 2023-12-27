Объявлен шорт-лист участников New/Open Showcase Festival, сайд-проекта команды Ural Music Night

В 2024 году исполнители из 13 городов представят свои проекты в Екатеринбурге на New/Open Showcase Festival. Около 30 музыкальных коллективов приедут на фестиваль из Москвы, на втором месте по популярности — Санкт-Петербург и Екатеринбург. География участников охватывает такие города, как Ярославль, Казань, Самара, Новосибирск, Псков, Тюмень, Ялта и Барнаул.

Проекты на New/Open Showcase Festival представят исполнители разных направлений, сочетающих в себе мультижанровость и оригинальное звучание. На площадке фестиваля исполнят инди-рок и поп, электронный фолк, этно и дрим-поп, современную инструментальную музыку и другие.

Большинство участников в случае победы планируют потратить грант на производство клипа, запись альбома или EP и их продвижение. Из необычных планов на расходование выигранных средств — съёмки документального фильма о туре или сольного концерта в Планетарии, а также создание линейки парфюма. В заявках участники, не прошедшие отбор, планировали потратить грант также на организацию хоррор-квеста, создание книги сказок и электронно-торговой площадки.

Фестиваль проходит при поддержке стримингового сервиса VK Музыка и проекта VK Музыка Трамплин, созданного специально для начинающих артистов. Финалистам New/Open Showcase Festival будут выделены гранты, которые музыканты смогут потратить на реализацию творческих планов и продвижение.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодежи.