Объявлен состав жюри IV Международного фестиваля кино России и стран ближнего зарубежья (Lendoc Film Festival)

Санкт-Петербургская студия документальных фильмов «Лендок» (Россия) приглашает кинематографистов стран СНГ, Грузии, Монголии и Туркменистана принять участие в IV Международном фестивале кино России и стран ближнего зарубежья (Lendoc Film Festival). Киносмотр пройдет 25-29 августа 2023 года в Санкт-Петербурге и cтанет крупнейшим культурным событием северной столицы России, которое объединит новый кинематограф стран СНГ, Ирана, Индии, Аргентины и регионов РФ.

Отправить заявку на участие можно до 15 июля включительно, заполнив форму на сайте киностудии: https://leff-fest.ru/film

В рамках фестиваля планируются показы 30 кинокартин, концерты, мастер-классы и Питчинг проектов совместного производства молодых режиссеров России и дружественных стран. Подать заявку на пичтинг (конкурс синопсисов и сценариев) можно до 1 августа через платформу Script.MovieStart.

В этом году свое участие подтвердили руководство киностудий стран СНГ, главы киностудии Башкортостана, Красноярска, Якутии, Алтая, Татарстана, кинематографисты и продюсеры из Индии, Ирана и Латинской Америки, представители платформ, ведущие российские и мировые продюсеры и режиссеры.

В состав жюри в этом году вошли: режиссёры Али Хамраев, Сергей Карандашов, Фариз Ахмедов, Евгений Григорьев, Юлия Бобкова, Бекбулат Шекеров, кинокритик и телеведущая Гульбара Толомушова, директор «Татар Кино» Миляуша Айтуганова, актриса Татьяна Колганова.

«В этом году на фестивале соберется представительная делегация из десяти стран СНГ. На 2023 год Санкт-Петербург объявлен культурной столицей стран СНГ, поэтому тематика фестиваля LEFF приобретает особую актуальность. Нас ждёт плеяда ярких и глубоких киноработ, которые, я уверен, вызовут живой интерес у зрителей и жюри. Мы запланировали круглый стол с режиссёрами, питчинг игровых, неигровых, анимационных полнометражных фильмов и сериалов, лекции, мастер-классы и содержательную деловую программу», – рассказал Алексей Тельнов, генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Лендок».

Площадками фестиваля станут: киностудия «Лендок», «Аврора», «Дом Кино» «Родина», «Ленфильм».

Цель фестиваля – познакомить зрителей с редкими и уникальными фильмами и культурой регионов России и соседних стран, установить диалог между зрителями и создателями кино и дать импульс молодым кинематографистам, которые смогут найти партнёров для съемок, продюсеров и финансирования для своих проектов.

За три года проведения киносмотра его полюбили петербуржцы и гости города – за этот период было показано более 35 авторских фильмов из семи стран, которые увидели более 6 тыс. зрителей. В 2022 году был подписан ряд соглашений о совместном производстве проектов, часть из которых уже можно увидеть на больших экранах.

Организаторы: Санкт-Петербургская студия документальных фильмов «Лендок» совместно с АНО «Кинокультура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Президентского Фонда культурных инициатив. Продюсерский центр «Мувистарт» выступил организатором Питчинга проектов совместного производства молодых режиссеров России и дружественных стран.

Дополнительная информация о мероприятиях – на сайте киностудии «Лендок».

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