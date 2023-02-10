Объявлен состав жюри Первого Международного юношеского конкурса пианистов им. С.В. Рахманинова

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Международный юношеский конкурс пианистов имени С.В. Рахманинова впервые пройдет с 21 по 26 марта 2023 года на родине композитора в Великом Новгороде, в год его 150-летия.

Оценивать мастерство участников на всех этапах конкурсных состязаний будет профессиональное жюри, куда вошли известные артисты, педагоги и деятели культуры из России, Казахстана, Великобритании, Германии, Бельгии и Вьетнама - Владимир Овчинников, Фредерик Кемпф, Виктор Ересько, Жания Аубакирова, Та Куанг Донг, Максим Могилевский, Владимир Тропп и Валерий Пясецкий. Художественный руководитель и председатель жюри конкурса - Денис Мацуев.

Напомним, официальное открытие конкурса пройдет 21 марта в Новгородской областной филармонии. Международный юношеский конкурс пианистов имени С.В. Рахманинова - спутник Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова, который впервые с огромным успехом прошел в Москве в 2022 году.

Официальный сайт конкурса: Международный юношеский конкурс пианистов имени С.В. Рахманинова (rachmaninoff-youth.com).

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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