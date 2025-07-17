Объявлено о старте съемок нового реалити-сериала «Лодка»

Онлайн-кинотеатр KION и «ГиП-Медиа» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») объявляют о старте съемок нового реалити-сериала «Лодка». Проект сочетает в себе жанры документального реалити и комедии, опровергая неперспективность жизни в глубинке и невозможность ведения малого бизнеса. Режиссером-постановщиком выступает Михаил Полиит («Солдатки», «Кинокухня», «На стиле с Глюк’оZой»).

В детстве Виталик пообещал отцу, что у него обязательно появится своя лодка. Виталик вырос, стал успешным предпринимателем, но так и не нашёл дело по душе. Тогда он решает выполнить обещание и покупает старую лодку, чтобы починить её и отправить в плавание. В партнёры он берёт опытного моряка-механика, который знает всё о море — и ничего о бизнесе. В реалити-сериале им предстоит запустить своё дело за 60 дней и доказать, что предпринимательство требует как смекалки, так и умения не сдаваться.

Реалити-сериал предлагает лёгкий и удобный формат коротких серий по 15 минут, в которых герои в реальном времени пытаются построить бизнес, раскрывая всю подноготную процесса с его неочевидными трудностями и неподдельными эмоциями. Съемки проходят в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском крае. Перед зрителями предстанут необыкновенно красивые пейзажи Дальнего Востока.



Леонид Закошанский, продюсер: «Идея проекта родилась из наблюдения за уникальной культурой людей, чья жизнь связана с малыми судами — рыбаками, мастерами, коллекционерами и просто энтузиастами. Это особое сообщество с богатой историей, сильными характерами и большой страстью к своему делу. Выбранный формат позволяет не просто показывать процесс реставрации лодки, но и раскрывать человеческие истории, конфликты, юмор и драйв, свойственные настоящему живому коллективу. Мы используем термин “сериалити”, потому что это не просто документальный проект, а полноценное гибридное шоу, где реальные события и отношения участников разворачиваются как сюжетный сериал с сезонной структурой, кульминациями и запоминающимися героями».



Виталий Альпетрович, бизнесмен, участник реалити-сериала: «Я родом из поселка на берегу Волги, из бедной многодетной семьи, где рыбалка была не отдыхом, а способом борьбы с голодом. В моей памяти навсегда остался образ отца, который, несмотря на сложное финансовое положение и отсутствие мотора, брал меня с собой на лодку через Волгу. В этих поездках отец отвечал за поимку рыбы, а я — за то, чтобы вода, затекающая внутрь лодки, не дала ей утонуть. Еще тогда я для себя решил — я куплю лодку отцу, когда вырасту. Я вырос, обещание осталось, но времена изменились. Отца больше нет рядом, но слово, которое я ему дал, будет выполнено. Вся история, представленная в проекте, — это абсолютная правда. Это документально подтвержденная история о нашем пути, победах и поражениях, надеждах и разочарованиях».



Антон Лисенко, моряк, участник реалити-сериала: «В межсезонье я работаю на обслуживании и ремонте моторных яхт. От своего товарища-капитана я узнал, что один молодой человек из Питера ищет себе катер, не имея ни опыта, ни представления об особенностях и технических характеристиках. Мы созвонились, Виталик описал мне свою историю и поставил задачу — найти тот вариант, из которого получится своими руками сделать мечту. Я начал поиски, и они привели нас на Дальний Восток. Комсомольчане довольно-таки прямые люди, не доверчивые, но это быстро проходит, стоит пообщаться несколько минут. Думаю, зритель увидит именно это в кадре — доброту и стремление помочь даже приезжему чужаку».