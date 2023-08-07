Объявлены 50 финалистов Всероссийского урбанистического хакатона «Города»

Подведены итоги Всероссийского урбанистического хакатона «Города», в финал которого вышло 50 участников из 20 регионов России. Очные этапы проекта пройдут с сентября по октябрь 2023 года. Вместе с ведущими архитекторами страны финалисты отправятся в Самару, Владивосток и Хабаровск, чтобы подготовить концепции благоустройства проектов. Лучшие работы будут реализованы в городах до 2026 года.

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» проводится в целях реализации федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России») национального проекта «Образование» АНО «Креативная экономика».

Всего в этом году на хакатон было подано более 460 заявок со всей страны. Самым активным городом оказалась Самара, откуда пришло 77 заявок. В финале хакатона примут участие 50 молодых архитекторов из 20 регионов Российской Федерации - 20 человек будут проектировать в Хабаровске, 20 - в Самарской области, 10 - во Владивостоке. Первый очный этап конкурса пройдет в Хабаровске.

В Хабаровске с 05.09 по 09.09.2023 участники будут заниматься двумя масштабными проектами: благоустройством территории Тихоокеанского государственного университета и проектированием арт-резиденции для молодежи. Работа будет осуществляться под пристальным руководством кураторов: Игоря Карнаухова — сооснователя новосибирской архитектурной мастерской «Адаптик-А», и Ильи Спиридонова — архитектора и сооснователя архитектурного бюро «Хвоя».

После Хабаровска стартует очный этап в Приморском крае: с 11.09 по 15.09.2023. Здесь участники займутся проектированием мастерской прототипирования настольных игр во Владивостоке. Кураторами на этом этапе будут Данила Царьков — выпускник Кафедры общественных зданий под руководством Владимира Плоткина МАрхИ и Технического университета Мюнхена, и Дарья Семенова — выпускница Кафедры общественных зданий под руководством Александра Цимайло и Николая Ляшенко МАрхИ. Оба куратора — партнеры бюро DDD Architects; главные архитекторы проектов.

В октябре очные этапы пройдут в Самарской области: с 02.10 по 06.10.2023. Участники займутся благоустройством имения Е.В. Новосильцевой и усадебного парка — объектов культурного наследия Самарской области. Также участники займутся благоустройством молодежного многофункционального центра Самарской области. Кураторами в Самаре будут Наталья Масталерж — партнер бюро Nowadays office, архитектор, член Союза Московских Архитекторов, Александр Шуткин — руководитель проектного бюро TM, и Ирина Фишман — главный архитектор проектного бюро ТМ.

Ольга Шубникова, руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города»:

«Мы очень рады, что интерес к нашему проекту растет с каждым годом, как со стороны участников, так и - экспертов. Все большему количеству городов интересно развивать свои пространства и делать их комфортными и привлекательными для местных жителей, тем самым, повышая инвестиционную привлекательность регионов.

Наш хакатон дает возможность талантливым молодым архитекторам усилить свои профессиональные навыки и реализовать задуманные проекты в проектировании и реализации городских объектов. За несколько лет мы обучили более 1000 участников из 60 субъектов РФ, создали 23 региональных проекта благоустройства с реализацией до 2026 года от Калининграда до Владивостока. Желаю всем участникам этого потока вдохновения, удачи и реализации самых креативных идей», — отметила Ольга Шубникова.

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