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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUОбъявлены финалисты конкурса на звание «Культурной столицы 2026 года»

Объявлены финалисты конкурса на звание «Культурной столицы 2026 года»

editor
By editor
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культурная столица года

Брифинг конкурса «Культурная столица года» состоялся 17 сентября 2024 года в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты». В ходе мероприятия были объявлены города-финалисты конкурса на 2026 год, которые были определены по итогам заседания федерального Оргкомитета конкурса «Культурная столица года».

  • Агломерация городов Зарайск и Коломна;
  • Владивосток;
  • Владимир;
  • Вологда;
  • Екатеринбург;
  • Иркутск;
  • Омск;
  • Томск.

Конкурс «Культурная столица года» — проект, призванный способствовать культурному и социально-экономическому развитию российских городов. В нем могут принимать участие инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ (вне зависимости от числа жителей) и другие города и городские агломерации с населением не менее 200 тысяч человек.

Победители конкурса будут объявлены в середине декабря 2024 года. Их выберут по итогам публичных презентаций на торжественной церемонии в одном из престижных залов Москвы.

Инициатор Конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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