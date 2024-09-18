Объявлены финалисты конкурса на звание «Культурной столицы 2026 года»

Брифинг конкурса «Культурная столица года» состоялся 17 сентября 2024 года в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты». В ходе мероприятия были объявлены города-финалисты конкурса на 2026 год, которые были определены по итогам заседания федерального Оргкомитета конкурса «Культурная столица года».

Агломерация городов Зарайск и Коломна;

Владивосток;

Владимир;

Вологда;

Екатеринбург;

Иркутск;

Омск;

Томск.

Конкурс «Культурная столица года» — проект, призванный способствовать культурному и социально-экономическому развитию российских городов. В нем могут принимать участие инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ (вне зависимости от числа жителей) и другие города и городские агломерации с населением не менее 200 тысяч человек.

Победители конкурса будут объявлены в середине декабря 2024 года. Их выберут по итогам публичных презентаций на торжественной церемонии в одном из престижных залов Москвы.

Инициатор Конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.