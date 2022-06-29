Объявлены хедлайнеры фестиваля «Таврида.АРТ»

С 15 по 19 августа в Крыму в бухте Капсель пройдет фестиваль «Таврида.АРТ». На главной сцене вместе с резидентами арт-кластера споет Баста. Также хедлайнером фестиваля станет Лолита. Кроме того, Лариса Долина выступит в шоу-признании молодых артистов ее творчеству. В лайнапе проекта также заявлены: UMA2RMAN, Ваня Дмитриенко, Александр Панайотов, ST, Burito, Александр Иванов и группа Рондо.

Более 300 событий фестиваля «Таврида.АРТ» охватят практически все направления творчества, а концертные выступления артистов и резидентов арт-кластера станут знаковой частью программы. 16 августа на сцену фестиваля выйдет Баста.

Фестиваль «Таврида.АРТ» – одно из ключевых событий Года культурного наследия. Темы концертов, выставок, спектаклей, шоу будут основаны на значимости русской культуры и невозможности ее исключения из мирового контекста. Эту идею поддержала Лолита, которая выступит на фестивале 17 августа: «Наверное, я кого-то сильно расстрою своим заявлением, но сразу хочу сказать: отменить чью-то культуру в мире невозможно. Если чуть-чуть углубиться в историю, можно понять, что периодически на земле кого-то пытались отменить. Но невозможно отменить даже культуру папуасов, если бы те вдруг этого захотели. А уж мы – слишком большая и многонациональная страна, чтобы с нами произошло что-то подобное. Культура – это эфир, это то, что распространяется воздушно-капельным путем, оседает на уровне клеток, эмоций и трогает тебя. Она может быть в голосовых связках или на кончиках пальцев, но главное – культура нужна для сердца. И я рада, что для сердца существует «Таврида.АРТ». Какие бы времена не наступали на нашей планете, мы будем бороться за искренность и эмоции людей. Я искренне сочувствую всем, кто пытался отменить русскую культуру. Вы же знаете, чем это закончится? Все будет наоборот – мы же вирусные. Запретный плод – самый сладкий, поэтому я поздравляю мир с тем, что из-за запрета русская культура станет самым вожделенным плодом!»

«Таврида.АРТ» примет на своей площадке 4000 участников – молодых творцов со всей страны. Они приедут в Крым за новым опытом, знаниями и самореализацией. За пять дней творцы смогут посетить мероприятия с участием лучших деятелей культуры и искусств нашей страны, пройти кастинги, выиграть гранты и собрать свои творческие команды. Регистрация участников на фестиваль «Таврида.АРТ» открыта на сайте tavrida.art.

На фестивале состоится шоу-признание творчеству Ларисы Долиной. Она исполнят с молодыми музыкантами свои лучшие песни в современных аранжировках. Лариса Долина, которая уже приезжала в арт-кластер в прошлые годы, рассказывает, чем, на ее взгляд, ценно участие в проекте для молодых творцов: «Таврида.АРТ» – этот проект замечателен тем, что за короткий промежуток времени здесь можно услышать и увидеть множество талантливых людей. Я неоднократно была гостьей на этом фестивале и мои слова не для красного словца, я увидела красивых, харизматичных артистов, объединённых любовью к тому делу, которому решили посвятить свою жизнь. А я, в свою очередь, всегда с радостью готова делиться своим накопленным опытом и знаниями с молодым поколением музыкантов. Такие проекты сегодня очень нужны и их значимость трудно переоценить. Поэтому, я рекомендую приезжать на «Тавриду» всем тем, кто хочет достойно развиваться в выбранной профессии».

На фестивале также отметят 100-летие российского джаза. Квинтет Игоря Бутмана представит концертную программу «Джаз-100».

Знаменитые «Русские сезоны» Дягилева, когда-то покорившие всю Европу, пройдут в новом формате в Крыму. На площадке вместе с резидентами арт-кластера «Таврида» выступят солисты балета и оперы Большого и Мариинского театров. Артисты исполнят программу, посвященную 150-летию выдающегося антрепренера.

Регистрация для участников открыта на tavrida.art.

Посещение ключевых форматов фестиваля запланировано для жителей Судака, широкой аудитории студентов Крыма и Севастополя, участников партнерских проектов арт-кластера «Таврида».

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