Объявлены имена победителей Первого органного конкурса «Зарядье»

С 11 по 30 марта в Зале Зарядье пройдёт Первый Органный фестиваль. Лучшие органисты соберутся в Москве выступить на одном из самых больших органов Европы. Ключевым проектом фестиваля был объявлен конкурс молодых органистов, победители которого выступят на заключительном Гала-концерте 30 марта 2023 года.

По итогам подсчета голосов победителями конкурса становятся:

Изотов Игнатий - 23 балла (Россия, Москва);

Шейко Андрей - 22,14 балла (Россия, Москва);

Черепанова Мария - 22 балла (Россия, Москва).

«Формируя программу первого органного фестиваля «Зарядье» мы решили, что основная задача – поддержать органное сообщество нашей страны, способствовать развитию и творческой реализации нового поколения молодых органистов», – прокомментировал инициативу создания конкурса Генеральный директор зала, Заслуженный артист России Иван Рудин.

Отличительная черта Органного фестиваля «Зарядье» – масштабная программа, которая даст возможность зрителям не только услышать звучание органа Зала Зарядье, но и увидеть его изнутри.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.