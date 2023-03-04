Объявлены имена победителей Первого органного конкурса «Зарядье»

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С 11 по 30 марта в Зале Зарядье пройдёт Первый Органный фестиваль. Лучшие органисты соберутся в Москве выступить на одном из самых больших органов Европы. Ключевым проектом фестиваля был объявлен конкурс молодых органистов, победители которого выступят на заключительном Гала-концерте 30 марта 2023 года.

По итогам подсчета голосов победителями конкурса становятся:

  • Изотов Игнатий - 23 балла (Россия, Москва);
  • Шейко Андрей - 22,14 балла (Россия, Москва);
  • Черепанова Мария - 22 балла (Россия, Москва).

«Формируя программу первого органного фестиваля «Зарядье» мы решили, что основная задача – поддержать органное сообщество нашей страны, способствовать развитию и творческой реализации нового поколения молодых органистов», – прокомментировал инициативу создания конкурса Генеральный директор зала, Заслуженный артист России Иван Рудин.

Отличительная черта Органного фестиваля «Зарядье» – масштабная программа, которая даст возможность зрителям не только услышать звучание органа Зала Зарядье, но и увидеть его изнутри.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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