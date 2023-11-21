Объявлены имена ведущих XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон»

«Русское Радио» объявило ведущих самой долгожданной и авторитетной музыкальной Премии – «Золотой Граммофон». В этом году проводниками зрителей в мир музыки станут Король отечественной эстрады, обладатель рекордного числа статуэток «Золотой Граммофон» Филипп Киркоров, любимый ведущий миллионов, комик, актер театра и кино Дмитрий Хрусталев и амбассадор искрометного юмора, ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев.

Имена ведущих были объявлены на пресс-бранче, организованном «Русским Радио» в отеле Four Seasons в преддверии XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«У меня в коллекции уже 23 «Золотых Граммофона». Мне есть, что спеть, и что сказать – и именно поэтому я принял приглашение стать ведущим Церемонии. У меня прекрасные соведущие. И я приготовил много сюрпризов для зрителей», – рассказал Филипп Киркоров.

Перед представителями СМИ выступила ведущая «Русского Радио» Алена Бородина. Она приоткрыла некоторые секреты подготовки к грандиозному шоу, а также напомнила собравшимся самые яркие страницы истории Церемонии. Помимо фантастического состава ведущих, зрителей ждет Премия, которая позволит в прямом смысле заглянуть в будущее.

«Если посмотреть на церемонии вручения Премии, то можно увидеть, как менялись вкусы слушателей с течением времени. «Золотой Граммофон» буквально отражает эволюцию российской музыкальной сцены – от различных направлений в поп-музыке до экспериментов с жанрами и стилями. Премия становится показателем разнообразия и динамичности музыкального мира, отражая вкусы и предпочтения аудитории», – отметила Алена Бородина во время пресс-бранча.

Перед собравшимися гостями пресс-бранча выступили популярные исполнители – будущие лауреаты XXVIII Премии «Золотой Граммофон», чьи песни поднялись на вершину одноименного хит-парада на «Русском Радио»: Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Наталья Подольская, Хабиб, Митя Фомин, Filatov&Karas, Seville. Они поделились ожиданиями от грядущей Церемонии и рассказали о дизайнерских задумках для своих нарядов.

В основе концепции XXVIII Церемонии «Золотой Граммофон» – всестороннее использование технологий на основе искусственного интеллекта. Нейросети примут участие в создании декораций, напишут фрагменты сценария, голосовые помощники помогут ведущим вести Церемонию, а также со сцены прозвучит трек, написанный известной группой в коллаборации с искусственным интеллектом.

«Мы все в предвкушении. Как только «Русское Радио» открывает продажи – билеты сразу сметаются. Потому что «Золотой Граммофон» – это лучшие песни, лучшие артисты. В преддверии Нового года это маркер единения всей страны. И здорово, что у нас есть такая Премия», – отметил Митя Фомин.