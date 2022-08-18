Объявлены победители 11 ежегодного фестиваля короткометражного кино KONIK Film Festival  

С 10 по 14 августа 2022 года в Москве прошел XI Российский фестиваль короткометражных фильмов KONIK. Для основной конкурсной программы было обработано более 300 заявок, из которых отобрали 14 лучших картин. Среди конкурсантов – фильмы с участием Александра Паля, Данилы Козловского, Дениса Шведова, Надежды Михалковой, Павла Деревянко, Яна Цапника, Ивана Бычкова, Наталии Медведевой и других. В состав жюри вошли режиссер Петр Буслов, кинопродюсер Дмитрий Рудовский, актер Кирилл Гребенщиков, кинооператор Шандор Беркеши и художник-постановщик Сергей Февралев.

14 августа на церемонии закрытия кинофестиваля были объявлены победители в следующих номинациях:

Лучший фильм: «Малой» и «Душа»;

Лучшая режиссёрская работа: «Малой»;

Лучшая операторская работа: «Филимон и Бавкида»;

Лучшая работа художника: «Курьер»;

Лучший актёр: Тарас Шевченко, фильм «Несвятая»;

Лучшая актриса: Алиса Лозовская, фильм «Параллели»;

Лучший сценарий: «Илюха»;

Лучший монтаж: «Кокосовый банан. Лень».

Трогательная картина о юношеских чувствах «Малой» режиссёра и сценариста Дамира Мифтахова была отмечена сразу двумя наградами, как «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа». В формате короткого метра автор рассказал об истории 14-летнего подростка Тимура, которого сыграл юный актер, звезда сериала «Родком» Матвей Семенов. Главный герой пытается добиться расположения тренера по каратэ, в которую безответно влюблен.

Были отмечены призами еще две кинокартины, которые привлекли особое внимание жюри:

Спецприз жюри «ИМХО»;

Спецприз от режиссёра Петра Буслова фильму «Видик».

Специальный приз за лучший дебют от VK Видео получил фильм «Новая мама».

KONIK Film Festival 2022 состоялся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов Российской Федерации, Правительства города Москвы и Департамента культуры города Москвы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.