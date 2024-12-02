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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Объявлены победители 9-го Московского еврейского кинофестиваля

editor
By editor
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Закрытие-9-МЕКФ
Фото © Геннадий Аврааменко

Итоги 9 Московского еврейского кинофестиваля подведены в ходе торжественной церемонии в киноконцертном комплексе «Мосфильм». Члены жюри назвали имена победителей конкурсных программ, а организаторы рассказали о самых ярких момента смотра. Фильмом закрытия стала французская комедия «Хороший мальчик». Слоганом закрытия фестиваля стала цитата Царя Соломона из Книги притчей Соломоновых: «Исполнившееся желание — древо жизни».

1 декабря в киноконцертном комплексе «Мосфильм» завершился 9-й Московский еврейский кинофестиваль. Судейская коллегия во главе с кинорежиссёром и сценаристом Алексеем Германом-младшим поделилась впечатлениями о конкурсных программах и выбрала лучшие работы в пяти номинациях: «Лучший фильм», «Приз жюри», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший документальный полнометражный фильм», «Лучший документальный короткометражный фильм».

Полный список победителей 9-го Московского еврейского кинофестиваля:

  • Лучший фильм: «Похищенный» (реж. Марко Беллоккьо, Италия);
  • Приз жюри: «Млечный путь» (реж. Майя Кениг, Израиль);
  • Лучший художественный короткометражный фильм: «Девочка № 60427» (реж. Шуламит Лифшиц, Ориель Берковиц, Израиль);
  • Лучший документальный полнометражный фильм: «Втроём» (реж. Хеня Бродбекер, Израиль);
  • Приз жюри документального конкурса: «Как приготовить халу» (реж. Сара Розен, США);
  • Лучший документальный короткометражный фильм: «Скорость дистанции между нами» (реж. Юваль Шапира, США, Израиль).

В этом году в жюри основного конкурса вошли киновед, отборщик Ситора Алиева; актриса Софья Лебедева; продюсер и сценарист Роман Кантор. Документальные картины оценивали продюсер Ольга Ерофеева-Муравьёва; куратор кинопроектов Полина Прибыткова; режиссёр-документалист Иван Власов. Лучшие фильмы среди короткометражных фильмов выбрали актёр Владислав Ценёв; художник по костюмам Анна Кудевич; куратор кинопроектов и киновед Сергей Дёшин.

9-й Московский еврейский кинофестиваль прошёл в столице с 24 ноября по 1 декабря. Зрителям представили картины из 11 стран, включая Россию, Индию, Сербию, Аргентину, Канаду, Израиль. Около 50 кинопоказов приняли городские площадки: киноцентр «Октябрь», ГУМ Кинозал, Центр «Зотов» и Еврейский музей и центр толерантности. Программу фестиваля составили разножанровые фильмы еврейской тематики. 90% из них – российские премьеры. Ретроспектива «Верной дорогой идёте, товарищи! Евреи и социальная навигация Советской России в 30-е годы» о художественном восприятии траекторий еврейской миграции, а также образовательные мероприятия, среди которых Q&A с создателями группы и круглые столы, дали возможность гостям не только познакомиться с самобытными кинопроектами, но и позволили узнать больше о еврейской истории и культуре. Фильмы из специальной VR-программы фестиваля, традиционно проходящей на площадке Еврейского музея и центра толерантности, будут доступны для просмотра каждое воскресенье с 9 февраля 2025 года по 16 марта.

За девять лет своего существования фестиваль из локального смотра еврейского кино превратился в крупное культурное городское событие и собрал на своих площадках в совокупности более 40 тысяч зрителей. Было показано свыше 300 лучших картин последних лет и организовано более 150 образовательных мероприятий: мастер-классов, дискуссий и круглых столов.

Организатором 9-го Московского еврейского кинофестиваля выступает Фонд поддержки и развития еврейского кино «Ковчег».

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