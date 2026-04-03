Домой366INFO.RUОбъявлены победители XI театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон»

Объявлены победители XI театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон»

полюс золотой сезон - победители
Фото: vk.com/konkurs.polyus

Стали известны итоги XI театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон». В шорт-лист вошли постановки 7 театров из Сибири и Дальнего Востока. Среди спектаклей-победителей представлены как современные прочтения классической русской драматургии, так и экспериментальные работы и спектакли с элементами якутского фольклора.

«Для «Полюса» поддержка театров – это инвестиции в развитие самобытной культуры регионов деятельности. Грантовый конкурс «Полюс. Золотой сезон» за 11 лет стал уникальным творческим лифтом, помогающим талантливым коллективам подняться на федеральный уровень. Многие постановки – участники нашего проекта – получили признание на самых престижных общероссийских фестивалях. Поздравляем театры-победители этого года и с нетерпением ждем встречи в Якутске», – отметил вице-президент по работе с государственными органами компании «Полюс» Сергей Журавлев.

Жюри высоко оценило смелость авторов, выбравших спектр тем от экзистенциальных поисков до глубокого погружения в национальную мифологию. Финалисты конкурса доказали, что современный региональный театр говорит со зрителем на актуальном языке, находя новые формы для выражения вечных истин:

  • Спектакль «Сказка панельных домов» режиссера Юрия Квятковского (Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина) с помощью музыки и художественного текста рассказывает о поиске настоящего счастья и внутренней свободы, о стремлении жить полной жизнью и радоваться каждому дню.
  • Постановка «Кроткая» режиссера Руслана Кудашова (Красноярский театр кукол) – современная интерпретация классического произведения Ф. М. Достоевского. При помощи ярких кукольных образов автор показывает, как важно сохранить любовь даже в самые темные дни.
  • Спектакль «История одного письма» режиссера Антона Калиниченко (независимый театр «После», Хабаровск) создан в необычном жанре нон-фикшн. В основе постановки – реальные документы, открывающие сложный мир человеческой души.
  • Режиссёр-постановщик Мария Маркова и труппа театра Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий попали в шорт-лист со спектаклем «Лики олонхо». В нем соединились древний якутский эпос и современные медиа-декорации.
  • Спектакль-путешествие «Птицы и сны» режиссера Сюзанны Классеп (Ачинский драматический театр) создан по произведениям Романа Михайлова. Драматургия спектакля разворачивается как путешествие по знаковым локациям – «осколкам квартир», где люди проживали свои неповторимые судьбы.
  • Социальная драма «Мурлин Мурло» режиссера Евгения Сергеева (Театр внутренней практики, Иркутск) не просто рассказывает историю двух провинциальных женщин, но и ставит вопрос – как не растерять всё живое и чистое в непростых обстоятельствах.
  • Спектакль «Гамлет. Сны» поставлен режиссером Динисламом Тууйасом для инклюзивного театра «Алгыс» (Якутск). Герои постановки, погрузившись в сон, становятся персонажами знаменитой пьесы Шекспира и переживают их душевную смуту и сомнения.

«Уже в четвёртый раз участвуя в работе экспертного совета, хочу отметить, как всегда, энтузиазм и высокую активность региональных театров. Отрадно, что из года в год конкурс обогащается новыми режиссерскими именами, известными театральной России: Юрий Квятковский, Полина Кардымон, Дмитрий Акимов, Мурат Абулкатинов, Снежанна Лобастова, Руслан Кудашов и другие. Спектакли, заявленные на конкурс, в большой степени представляют произведения русской классической литературы и драматургии. Театры представили на суд экспертного совета произведения Гоголя, Достоевского, Булгакова, Тургенева, Пушкина. Интересно, что многие постановщики привлекают в творческую команду современных драматургов, с которыми работают над текстами классических произведений. Это вполне в русле тенденций современного театра и подтверждает, что региональные театры являются центром культурной жизни своего города, края», – отметила член экспертной комиссии Анна Шавгарова.

