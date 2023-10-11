Церемония награждения победителей фестиваля состоялась в Санкт-Петербурге в Доме кино. Гран-при международного конкурса фестиваля достался фильму «Музыка звезд» режиссера Анастасии Зверьковой. Гран-при российской программы получил фильм режиссеров Анастасии Шубиной и Тимофея Глинина «Пиблокто». Мероприятие было организовано Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Гран при международного конкурса фестиваля имени Сергея Капицы: «Музыка звезд», реж. Анастасия Зверькова;

Гран-при российской программы: «Пиблокто», реж. Анастасия Шубина, Тимофей Глинин;

Лучшая режиссерская работа: «Тонкие поля», реж. Дмитрий Лукьянов;

Лучшая операторская работа: «Великий поход китайских крабов», реж. Доминик Лоро, Бельгия;

Специальный приз жюри: «Жить в голове Дерека», реж. Дерек Дабкоски, Иан Макклеллен, Им Джун Ким, США;

Специальное упоминание жюри популяризаторов науки «За вовлечение зрителя, научную важность и яркую фигуру героя»: «Охотник за метеоритами», реж. Наталья Анисимова.

«Помимо человека в жизни есть еще много не менее важных вещей: воздух, земля, вода, растения, животные. И фильмы фестиваля были именно об этом. Я очень благодарен создателям и организаторам фестиваля за возможность посмотреть эти картины. До этого мы с членами жюри друг друга не знали. Но у нас практически не было разногласий по лауреатам. Несмотря на все трудные времена кино жило, живет и будет жить», – отметил член международного жюри фестиваля, азербайджанский киновед и режиссер Аяз Салаев.

Создатели фильмов «Пиблокто» и «Тонкие поля» принимали участие в лаборатории научного кино Science Film Lab в 2021 году, которая уже третий год проходит в рамках фестиваля.

Темой «Мира знаний» в этом году стала «Невидимая работа музеев». Фильмы о научной и исследовательской деятельности музеев по всему миру вошли в специальную программу. А в рамках церемонии закрытия состоялась российская премьера документального фильма «Идеальный музей. Возвращение Ренессанса» о пострадавших во время Второй мировой войны предметах искусства, которые были отреставрированы в России и сейчас вернулись в ведущие мировые коллекции. Мировая премьера фильма прошла в июле в Галерее Уффици в рамках традиционного летнего фестиваля Apriti Cinema. Съемки фильма проходили в музейных запасниках и мастерских Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина и Флоренции. Также в фильм вошли уникальные исторические фото- и видеоматериалы 1940 – 1950-х гг. из архивов ГМИИ им. Пушкина, Государственного Эрмитажа и РГАКФД, большинство из которых показаны впервые.

Фото – Е. ВОРОШИЛОВ

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