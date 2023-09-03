Объявлены результаты московского тура XIII Международного конкурса имени Микаэла Таривердиева

30 августа на сцене Российского национального музея музыки были объявлены результаты московского этапа I тура XIII Международного конкурса имени Микаэла Таривердиева.

Из 9 участников тура в полуфинал конкурса проходят:

Виталия КОТОВА, Россия;

Жан НУВЕЛЬ-АЛУ, Франция;

Ирина КРЮКОВА, Россия;

Иван ГАВРИКОВ, Россия;

Елена МАЛЕВА, Россия.

Московский этап I тура прошел в Российском национальном Музее Музыки с 29 по 30 августа 2023 года. Жюри возглавлял Эудженио Мария Фаджиани, титулярный органист Францисканского храма в Ла Верне (Ареццо, Италия). В состав жюри в Москве также входят: главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина, профессор органа в Центральной консерватории музыки Пекина Юань Шен, профессор, глава кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского Государственного Университета Алексей Панов.

По мнению председателя жюри, итальянского органиста Эудженио Марии Фаджани:

«Общий уровень всех участников конкурса традиционно высок. Но в полуфинал прошли участники, которые продемонстрировали лучшую подготовку, чем остальные музыканты. И мы оценивали, прежде всего не технику исполнение, а понимание музыки. Лично я рад видеть, что мнения всех членов жюри совпали. Это значит, что несмотря на то, что мы из разных культурных традиций - России, Италии, Китая - мы открыты ко всему новому. Мы вместе удивлялись новым идеям наших конкурсантов и поражались, насколько глубоко молодые музыканты погружаются в музыку. Этот конкурс очень полезен для них, он простимулирует их творчество. На этом этапе участники показали базовые навыки органиста, показали традицию, играя Баха, например. На дальнейших этапах конкурса мы даем участникам свободу выбора и ожидаем услышать от них что-новое, проявить свою фантазию. Мы ждем новых интерпретаций, новых путей развития музыкальной мысли».

Напомним, что помимо Москвы I тур конкурса органистов имени Таривердиева прошел в Гамбурге (Германия) 17-21 апреля, Нью-Хейвене (Коннектикут, США) 1-9 мая, Пекине (Китай) 22-25 мая в формате онлайн-прослушиваний. В режиме очных прослушиваний первый тур состоялся только в Москве.

Полуфинал и финал конкурса органистов имени Таривердиева пройдет в Калининграде с 3 по 8 сентября 2023 года. В нем примут участие 22 исполнителя из России, ЮАР, Франции, Китая, Южной Кореи и Канады, прошедшие отборы в Гамбурге, Ньб-Хейвене, Пекине и Москве.

Знаменитое состязание откроется 3 сентября в Кафедральном соборе Калининграда на острове Канта грандиозным концертом председателя жюри калининградского этапа конкурса, профессора Высшей Музыкальной Академии Страсбурга и органиста Собора Нотр-Дам-де-Пари Иоанна Вексо и тенора Дамиена Ривьере.

Фото - Российский Национальный музей музыки

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