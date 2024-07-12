РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваОбъявлены результаты Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

Объявлены результаты Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

editor
By editor
60
Молодыие-дарования-России

В конце июня завершился Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» для учащихся от 13 до 19 лет, достигших высоких результатов в процессе обучения. На региональный этап от Москвы было подано 37 участников.

Ученики московских школ искусств стали победителями по широкому спектру номинаций, включая фортепиано и орган, академическое пение и сольное народное пение, живопись, народные инструменты, оркестровые струнные, духовые и ударные инструменты, хореографическое и театральное искусство, декоративно-прикладное творчество, теория и история музыки. В копилке ребят три первых премии, 14 учеников стали обладателями второго места и 11 – третьего места.

Первую премию в номинации «Фортепиано и орган» получил ученик музыкальной школы МГКМИ имени Ф. Шопена Ярослав Марков. Вторые места в этой номинации также заняли студентка МГКМИ имени Ф. Шопена Анастасия Довгань и ученица музыкальной школы имени С.И. Танеева Тхи Нгуен. Третье место номинации занял студент МССМШ имени Гнесиных Тимофей Сухинин.

В номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты» второе место заняли студенты МГКМИ имени Ф. Шопена Вера Привалова и Михаил Ужиловский, а также ученик школы искусств «Центр» Владимир Рыбаков и ученик музыкальной школы имени Ф. Листа МГОДШИ «Кусково».
Среди исполнителей на оркестровых струнных инструментах вторые премии получили ученик МССМШ имени Гнесиных Глеб Панов, ученица МГКМИ имени Ф. Шопена Валерия Свичкаренко и ученица музыкальной школы имени С.И. Танеева Кира Степина.

Вторые места в номинации «Народные и национальные инструменты» получили ученик школы искусств имени И.Ф. Стравинского Артемий Воробьев и ученик музыкальной школы имени В.Ф. Одоевского Михаил Лосьмаков. Третьи места заняли ученица школы искусств «Исток» Мария Верещагина и ученик музыкальной школы имени А.М. Иванова-Крамского Пётр Устюжанин.

Обладательницами второго места в академическом пении и сольном народном пении стали студентки КМТИ имени Г.П. Вишневской Дианна Аршакян и Мария Затварницкая.

Молодым дарованием в области теории и истории музыки стала Полина Тарасенко, студентка Музыкального колледжа МГКМИ имени А.Г. Шнитке, она стала обладательницей третьего места.

В номинации «Живопись, акварельная живопись» второе место получила ученица художественной школы «Солнцево» Дарья Исаева, третьи места отданы студенту КМТИ имени Г.П. Вишневской Даниилу Арбузову, ученице художественной школы имени И.Е. Репина Дарье Курашовой, а также ученику школы искусств «Центр» Василию Смирнову.

Первую премию в хореографическом искусстве завоевала студентка МХУ при МГАТТ «Гжель» Дарья Платонова, третье место номинации получили ученик Класс-Центра Григорий Дахин и студентка МГХУ имени Л.М. Лавровского Александра Алексеева.

В номинации «Театральное искусство, цирковое искусство» призовые места получили ученики музыкальной школы имени К.В. Молчанова – первую премию завоевала Алёна Пухова, третье место отдано Василисе Левшиной.

Третье место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» принадлежит ученице Тимирязевской художественной школы Софии Сильвестровой.

Предыдущая статья
Компания «НМГ Кинопрокат» представила детективный трейлер к фильму «Красный шелк»
Следующая статья
Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV названа лучшей по версии Fashion Summer Awards

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru