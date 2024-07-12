Объявлены результаты Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

В конце июня завершился Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» для учащихся от 13 до 19 лет, достигших высоких результатов в процессе обучения. На региональный этап от Москвы было подано 37 участников.

Ученики московских школ искусств стали победителями по широкому спектру номинаций, включая фортепиано и орган, академическое пение и сольное народное пение, живопись, народные инструменты, оркестровые струнные, духовые и ударные инструменты, хореографическое и театральное искусство, декоративно-прикладное творчество, теория и история музыки. В копилке ребят три первых премии, 14 учеников стали обладателями второго места и 11 – третьего места.

Первую премию в номинации «Фортепиано и орган» получил ученик музыкальной школы МГКМИ имени Ф. Шопена Ярослав Марков. Вторые места в этой номинации также заняли студентка МГКМИ имени Ф. Шопена Анастасия Довгань и ученица музыкальной школы имени С.И. Танеева Тхи Нгуен. Третье место номинации занял студент МССМШ имени Гнесиных Тимофей Сухинин.

В номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты» второе место заняли студенты МГКМИ имени Ф. Шопена Вера Привалова и Михаил Ужиловский, а также ученик школы искусств «Центр» Владимир Рыбаков и ученик музыкальной школы имени Ф. Листа МГОДШИ «Кусково».

Среди исполнителей на оркестровых струнных инструментах вторые премии получили ученик МССМШ имени Гнесиных Глеб Панов, ученица МГКМИ имени Ф. Шопена Валерия Свичкаренко и ученица музыкальной школы имени С.И. Танеева Кира Степина.

Вторые места в номинации «Народные и национальные инструменты» получили ученик школы искусств имени И.Ф. Стравинского Артемий Воробьев и ученик музыкальной школы имени В.Ф. Одоевского Михаил Лосьмаков. Третьи места заняли ученица школы искусств «Исток» Мария Верещагина и ученик музыкальной школы имени А.М. Иванова-Крамского Пётр Устюжанин.

Обладательницами второго места в академическом пении и сольном народном пении стали студентки КМТИ имени Г.П. Вишневской Дианна Аршакян и Мария Затварницкая.

Молодым дарованием в области теории и истории музыки стала Полина Тарасенко, студентка Музыкального колледжа МГКМИ имени А.Г. Шнитке, она стала обладательницей третьего места.

В номинации «Живопись, акварельная живопись» второе место получила ученица художественной школы «Солнцево» Дарья Исаева, третьи места отданы студенту КМТИ имени Г.П. Вишневской Даниилу Арбузову, ученице художественной школы имени И.Е. Репина Дарье Курашовой, а также ученику школы искусств «Центр» Василию Смирнову.

Первую премию в хореографическом искусстве завоевала студентка МХУ при МГАТТ «Гжель» Дарья Платонова, третье место номинации получили ученик Класс-Центра Григорий Дахин и студентка МГХУ имени Л.М. Лавровского Александра Алексеева.

В номинации «Театральное искусство, цирковое искусство» призовые места получили ученики музыкальной школы имени К.В. Молчанова – первую премию завоевала Алёна Пухова, третье место отдано Василисе Левшиной.

Третье место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» принадлежит ученице Тимирязевской художественной школы Софии Сильвестровой.