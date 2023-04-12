Обзор игры Assassin’s Creed 3

В игре Assassin's Creed 3, которая уже доступна на agromolod.org, есть много элементов, которые сформировали франшизу, но это определенно новая игра. Это серьезный претендент на награду за лучшую игру года, так как она объединила первоклассную графику, отличный сюжет и геймплей, которому позавидуют некоторые игры этого жанра. Приготовьтесь пережить разные приключения, узнавая понемногу об истории американской революции на каждом шагу.

Графика

Assassin's Creed 3 предлагает лучший графический результат среди консолей этого поколения. Финал игры впечатляющий, полный деталей, которые улучшают историю и служат точным представлением времени, изображенного в названии. С всеобъемлющей точки зрения, хотя действие игры происходит только в определенное время, продюсер разгадал впечатляющие сценарии. От закрытой среды до огромного леса, населенного различными видами, все богато деталями, которые улучшают работу.

Англия, показанная в первой главе игры, когда Хейтем Кенуэй, отец Коннора, все еще находится у власти, является одним из самых впечатляющих игровых эпизодов, когда-либо представленных в нынешнем поколении. Детали театра, яркие цвета, небольшие символы, выделенные посреди оживленной схемы, переносят игрока в богатую среду, полную возможностей.

Сеттинг, главная изюминка всей франшизы, доведен до предела в названии. Городские и горожане получили лучшую отделку, чем предыдущие версии. Одежда характерна, а выражения лица самые настоящие в сериале. В то время как в истории Коннора все богато деталями, Десмонд только, кажется, замечает, что не все так радужно.

Новый движок Anvil Next, о котором производитель кричал во всеуслышание с момента объявления о запуске игры, работает неплохо. Технология была разработана исключительно для названия и идеально вписывается в контекст игры. Обещанный захват движения действительно восхищает. Климатизация сценариев, движение персонажей и выражения, приобретенные эволюцией, значительно повышают финальное качество игры.

С другой стороны, анонсированная экстраординарная боевая система, которая должна была возвысить мастерство ассасина Коннора до нового поколения, оставляла желать лучшего. Чтобы дать вам представление, в Batman Arkham Asylum уже был более умный рукопашный бой. В Assassin's Creed 3 враги не атакуют одновременно, система контратаки несколько раз дает сбой, а атаковать группу врагов очень легко, так как сколько бы солдат ни было, они будут атаковать по одному.

h2>Геймплей

На что была бы похожа вся структура, разработанная Ubisoft, если бы геймплей был опущен? В Assassin’s Creed 3 игрок найдет лучший вариант движения и боя во франшизе, несмотря на низкое качество, когда единственный выход — обмен ударами.

Произведено полностью с нуля в течение двух лет, название использует тот же рецепт, но с очевидными улучшениями в выполнении старых маневров. Восхождение стало намного более естественным, с препятствиями, которые, несмотря на то, что они кажутся опасными, персонажи легко преодолевают.

Первый опыт с подростком Коннором в лесу — уникальный опыт. Молодой человек лазает по деревьям естественным образом, создавая ощущение, что он долгое время жил в этой среде, делая ветки просто продолжением твердой тропы, по которой он может безопасно идти.

Чрезмерные нагрузки

В Assassin's Creed 3 очевидно, что нынешний генерал консоли начинает проявлять признаки усталости. Многочисленные нагрузки, разделяющие отдельные части сценария, весьма неудобны, напрочь разрушая ощущение свободы и непрерывности повествования, которое хотел передать продюсер.

Несмотря на то, что это не так очевидно, как в других играх серии, в приключении Коннора есть проблемы с загрузкой изображений и текстур. В некоторых случаях персонажи появляются из ниоткуда, невидимые строения и даже деревья в лесу, появление которых занимает некоторое время.

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