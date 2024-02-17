«Очарование цветка». Выставка живописных работ Людмилы Чарской в Москве

Людмила Чарская. Цветение яблони

ЦСИ «Креадор» представил в столичном пространстве Prana Home персональную выставку живописных работ Люси Чарской, переносящих нас в цветущие сады и раскрывающих образы прекрасных ароматов.

На выставке «Очарование цветка» бушуют краски, трепещут лепестки, цветы буквально вырываются за пределы холстов и заполняют собой всё вокруг. Из серости московской зимы зритель ныряет с головой в щедрое лето, кружится в вихре неуловимых, но захватывающих ощущений. Жизненная сила и, одновременно, нежность цветов переданы художницей с исключительным мастерством и большой любовью. «Герои» картин Чарской как будто живые: ведут между собой диалоги, вселяют надежду, предсказывают будущее.

В рамках выставки представлены восемь новых работ художницы, выполненных акрилом на холсте и картоне в 2022-2023 гг. Работы, среди которых такие произведения как «Цветение яблони», «Аромат мечты» и «Танец», идеально вписаны в пространство.

Место для выставки выбрано не случайно – им стала студия Prana Home, в которой располагается бутик интерьерных ароматов. Идеальное сочетание искусства и предметов для дома создаёт неповторимую атмосферу уюта и вдохновения, цветы на полотнах и ароматы в витринах оживают и соединяются в общий танец ощущений.

Люся Чарская продолжает цепочку преемственности традиций импрессионизма и постимпрессионизма. Из многочисленных пастозных мазков художницы как из мозаики складываются летучие живые образы, раскрывающиеся в настроения и рождающие ароматы.

Людмила Чарская. Аромат дождя

Людмила Чарская. Аромат любви

Людмила Чарская. Аромат мечты

Людмила Чарская. Аромат надежды

Людмила Чарская. Аромат предсказания

Людмила Чарская. Бархатный сезон

Живописец, график и дизайнер Людмила Чарская, хорошо известная в мире искусства как Люся Чарская, художник разносторонний и универсальный: портретист, работает в жанрах «ню» и анималистики, пишет пейзажи и натюрморты. Превосходный рисовальщик, Чарская работает в техниках акварели, пастели и темперы, исполняет книжные иллюстрации и театральные эскизы, пишет монументальные и станковые живописные полотна.

Она выработала свою оригинальную художественную систему, опираясь на полученные знания академического рисования и живописи, является неутомимым экспериментатором. Художницу Чарскую можно назвать новатором на базе традиционализма. Артистизм, с которым выполнены авторские серии, демонстрирует умение перевоплощаться как графически, так и образно, как внешне, так и внутренне, не изменяя самому себе. Живописные полотна и графические листы Чарской украшают видные собрания российских и зарубежных коллекционеров, музеев и галерей.

Людмила (Люся) Чарская родилась, живёт и работает в Москве. Выпускница Московского академического художественного училища памяти 1905 года (факультет графического дизайна) и Московского полиграфического института (факультет графики), стажировалась в Академии художеств России (Санкт-Петербург) и Франции (Париж). Член Московского союза художников (МСХ), Союза художников России (ВТОО СХР), Творческого союза художников России (UNESCO), Творческого союза профессиональных художников, Международной академии творчества, Союза женщин художников «Ирида» и Международного Художественного Фонда, лауреат нескольких художественных конкурсов. Награждена серебряной и золотой медалями ТСХР, имеет диплом ВТОО «Союз художников России».

На выставке представлены живописные работы Люси Чарской из серий «Аромат», «Зачарованный сад» и «Бархатный сезон».