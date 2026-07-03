«Одиссея» Кристофера Нолана разогревает интерес к Гомеру: продажи взлетели на 97%

Мировая премьера фильма Кристофера Нолана «Одиссея», намеченная на 17 июля 2026 года, уже сейчас ощутимо влияет на книжный рынок России. Книжный сервис «Литрес» и федеральная сеть магазинов «Читай-город» зафиксировали резкий рост интереса к произведениям Гомера — читатели спешат освежить в памяти первоисточник задолго до выхода голливудского блокбастера.

За последний месяц (июнь 2026 года) общее число покупок, бесплатных загрузок по подписке и добавлений книг Гомера в личный кабинет на «Литресе» увеличилось на 68% по сравнению с маем. В розничной сети «Читай-город» динамика оказалась ещё более впечатляющей — продажи выросли на 97%. При этом непосредственно «Одиссея» на «Литресе» показала прирост в 49%.

Очевидно, что ажиотаж вокруг экранизации с бюджетом и именем Нолана становится мощным катализатором для возвращения широкой аудитории к классическому эпосу. Кинопремьера не только привлекает зрителей в кинотеатры, но и подстёгивает интерес к литературному первоисточнику, превращая древнегреческий текст в актуальный бестселлер. Тенденция подтверждает старую истину: качественное кино способно возродить интерес к книге, даже если она была написана почти три тысячи лет назад.