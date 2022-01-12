Одна из самых желанных картин XX века «Империя света» Рене Магритта впервые представлена на Sotheby’s в Лондоне

Написанная для музы художника, Анн-Мари Крове, в 1961 году, картина с загадочным сюжетом до сих пор оставалась в семейном собрании, но в марте 2022 года она будет представлена на Sotheby’s с эстимейтом $60+ млн.

«»Империя света» – это подлинный шедевр искусства XX века, полотно, где парадоксальным образом встретились в обычной жизни сменяющие друг друга день и ночь. Масштабная картина, напоминающая застывший кадр из киноленты, переносит зрителя во вселенную Магритта, над которой не властно время. Сила эстетического воздействия, которое оказывает картина, лучше любых слов объясняет, почему Магритт принадлежит к пантеону самых востребованных художников. Мы по-настоящему счастливы начать новый год с торгов в Лондоне, где будет представлена эта выдающаяся работа, продажа которой станет новой вехой как для творческого наследия самого художника, так и для мирового арт-рынка в целом».

Хелена Ньюман, председатель Sotheby’s в Европе, руководитель международного отдела импрессионизма и искусства XX века

Одно из самых желанных произведений искусства XX века, находящихся в частных руках, и одно из важнейших полотен в истории сюрреализма, «Империя света» Рене Магритта – это один из тех парадоксальных сюжетов, которые лежат в основе неповторимого творческого метода художника. Картина, которая могла выйти только из-под кисти Магритта, была написана в 1961 году для баронессы Анн-Мари Жийон Крове, дочери Пьера Крове, коллекционировавшего работы Магритта и других бельгийских сюрреалистов, и с тех пор не покидала семейное собрание. Анн-Мари стала музой и воплощением эстетических идеалов художника, причем еще до того, как они узнали друг друга. В это трудно поверить, но черты баронессы угадываются в некоторых работах, выполненных Магриттом до их первой встречи, во время которой он произнес ставшие знаменитыми слова: «Знаешь, я рисовал тебя еще до нашего знакомства». Баронесса, много лет дружившая с Магриттом и его женой Жоржеттой, изображена на некоторых важнейших картинах художника. «Империя света», считающаяся одной из вершин искусства прошлого столетия, станет центральным лотом вечерних торгов Sotheby’s, посвященных искусству XX века и современному искусству, которые пройдут 2 марта в Лондоне, где шедевр Магритта будет выставлен с эстимейтом, превышающим $60 млн.

Картина участвовала в выставках в Брюсселе, Риме, Париже, Вене, Милане, Сеуле, Эдинбурге и Сан-Франциско, а с 2009 по 2020 год она занимала достойное место среди других произведений мастера в Музее Магритта в бельгийской столице. В преддверии лондонского аукциона «Империя света» будет показана в галереях Sotheby’s в Лос-Анджелесе, Гонконге, Нью-Йорке и Лондоне (см. расписание выставок ниже).

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