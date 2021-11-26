«Одна победа» – новый фильм Дарьи Виолиной и Сергея Павловского

28 ноября 2021 года в московском театре «ГЕЛИКОН-ОПЕРА» состоится весьма необычное мероприятие. На один вечер прославленная оперная сцена станет кинотеатром. Известные документалисты представят свой новый фильм «Одна победа». Безусловно, его сюжет неразрывно связан с искусством – среди главных героинь великая пианистка Мария Юдина. Но разговор в картине выходит далеко за рамки одной судьбы. XX век в России видел все, от горьких трагических потерь до великих взлетов духа и мужества.

И ничто так не объединяло людей во все времена, как искусство…

Среди героев фильма – пианистка Мария Юдина, поэт Борис Пастернак, писатель Тамара Петкевич, свщ. Александр Мень, Герой Советского Союза Маншук Маметова, фронтовые кинооператоры и др. Авторы фильма – Дарья Виолина, Сергей Павловский. Продюсер – Ева Печатникова.

Но не только через призму киноэкрана мы в этот вечер будем говорить об искусстве. Специальный гость программы — лауреат международных конкурсов, пианист с мировым именем Александр Романовский исполнит лучшие произведения из репертуара Марии Юдиной.

Начало показа: в 19:00.

Фото предоставлены кинокомпанией «Риск»

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