«ОДНАЖДЫ В САН-РЕМО» Enrico Colonna. Праздничный концерт в честь Дня рождения артиста

14 октября в роскошном зале «Яровит Холл» пройдет одно из самых ярких музыкальных событий этой осени. С праздничным концертом, приуроченным к своему Дню Рождения, выступит известный итальянский музыкант Enrico Colonna! Участник Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо исполнит золотые хиты, звучащие в разные годы на сцене этого конкурса.

В программе вечера — композиции разных стилей и направлений: джаз, блюз, латино, фрагменты культовых мюзиклов, нетленные шедевры итальянской классики, традиционные неаполитанские песни и даже романсы с цыганскими мотивами и песни собственного сочинения в сопровождении замечательного оркестра Lady’s band. Изюминкой концертной программы музыканта станут известные советско-российские шлягеры на итальянском языке, соавтором которых он является.

— Энрико не останавливается на одном стиле, — говорят организаторы концерта. — Ему трудно отдать окончательное предпочтение какому-то единственному направлению. Вы услышите такую многогранность перевоплощений, которую не часто можно увидеть в одном концерте.

Известный итальянский музыкант, член жюри престижных европейских фестивалей, телепроекта The Voice, солист программы «Золотые хиты Сан-Ремо» в Московском Международном Доме Музыки, Enrico Colonna также является и автором многих замечательных произведений.

Музыкант искренне любит Россию, и российские зрители отвечают ему взаимностью. Даже не понимая итальянского языка, у слушателей создается ощущение, что Энрико поёт о них. Сам Энрико говорит об этом так: «У народов Италии и России очень много точек пересечения. Когда я пою в России на итальянском, то чувствую, что люди понимают меня, словно я пою на русском… Это удивительно!»

— Энрико — очень искренний музыкант, который поет о любви и воспевает её, поэтому его музыка и слова исходят прямо из глубины души, — считают организаторы. — Он не просто певец, он — Артист, который способен своей музыкой и манерой исполнения подобрать ключ к любому сердцу.

Ожидаются звездные гости и много других сюрпризов!

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