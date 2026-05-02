1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Однажды в Залесье-2»: Мария Куликова вновь станет майором полиции в детективном сериале

мария куликова - однажды в залесье
Мария Куликова. Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В Москве начались съемки второго сезона многосерийной детективной мелодрамы «Однажды в Залесье» режиссера Марии Маханько. Главные роли исполняют Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Александр Константинов, Михаил Пореченков, Валерий Баринов, Елена Панова и другие.

Майор Василиса Журавлёва (Мария Куликова) с Захаром (Дмитрий Миллер) и детьми начинает новую жизнь в новом доме и собирается увольняться из полиции, чтобы больше времени уделять семье. Но неожиданно в город приезжает ее старинный друг – риелтор Арсентьев (Ефим Архипов). У него есть важная информация для Журавлёвой, но он не успевает ею поделиться. Его убивают на глазах у Василисы, а ее саму оглушают. Очнувшись, Василиса обнаруживает, что убийца подстроил все так, будто в Арсентьева стреляла она. Для расследования этого дела из Москвы приезжает подполковник Рыков (Александр Константинов). Он помогает Василисе выйти под подписку о невыезде, и, хотя она временно отстранена от дела, вместе они начинают искать преступника. Ситуация осложняется тем, что у Рыкова не остыли чувства к Василисе. А в деле всплывает странная аудиозапись незнакомки, умоляющей о помощи. В расследование оказываются вовлечены ключевые фигуры Залесья и семья Василисы.

Съемки сериала пройдут в Москве, Московской области и Торжке.

Центр «Зотов» представил выставку «Дом 21. В гостях у художников»

