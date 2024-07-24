Одобрен проект реконструкции ЦМШ при Московской консерватории

Масштабные работы по реконструкции и строительству комплекса зданий Центральной детской музыкальной школы – Академии исполнительского искусства пройдут на историческом участке ЦМШ в районе Малого и Среднего Кисловских переулков в центре Москвы. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Решение о его реализации за счет федерального бюджета было принято в 2021 году по поручению президента Владимира Путина.

Центральная музыкальная школа (ЦМШ) была основана в 1935 году по инициативе профессоров Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. По традиции, в ней обучаются одаренные дети из разных уголков России и зарубежных стран по системе ранней профессиональной подготовки. Реконструкция комплекса зданий школы предполагает создание нового блока учебных помещений и строительство общежития на 100 мест.

Рассмотренные экспертами проектные решения включают работы по сносу старого двухэтажного корпуса, пристроенного к главному зданию ЦМШ, а также по реконструкции здания музыкальной школы и строительству нового общежития. На месте аварийного строения в Среднем Кисловском переулке (вл. 3, стр.2) появится новый шестиэтажный корпус с подземным уровнем. Общая площадь здания – 6260 кв. м.

«Новый 7-этажный корпус общежития будет расположен по адресу Малый Кисловский переулок, 4. Его общая площадь составит 4851,22 кв. м, из них около 904 кв. м – площадь жилых комнат для иногородних учащихся ЦМШ. Общежитие и учебный корпус будут соединены переходом», – сообщила эксперт Главгосэкспертизы России Вера Наумова.

В рамках комплексного проекта реконструкции ЦМШ также планируется замена инженерно-технических коммуникаций и оснащение учебных классов и жилых помещений современным оборудованием.

Государственный заказчик – ППК «Единый заказчик». Генеральный проектировщик – АО «Ойкумена».