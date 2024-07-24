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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUОдобрен проект реконструкции ЦМШ при Московской консерватории

Одобрен проект реконструкции ЦМШ при Московской консерватории

editor
By editor
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цмш

Масштабные работы по реконструкции и строительству комплекса зданий Центральной детской музыкальной школы – Академии исполнительского искусства пройдут на историческом участке ЦМШ в районе Малого и Среднего Кисловских переулков в центре Москвы. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Решение о его реализации за счет федерального бюджета было принято в 2021 году по поручению президента Владимира Путина.

Центральная музыкальная школа (ЦМШ) была основана в 1935 году по инициативе профессоров Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. По традиции, в ней обучаются одаренные дети из разных уголков России и зарубежных стран по системе ранней профессиональной подготовки. Реконструкция комплекса зданий школы предполагает создание нового блока учебных помещений и строительство общежития на 100 мест.

Рассмотренные экспертами проектные решения включают работы по сносу старого двухэтажного корпуса, пристроенного к главному зданию ЦМШ, а также по реконструкции здания музыкальной школы и строительству нового общежития. На месте аварийного строения в Среднем Кисловском переулке (вл. 3, стр.2) появится новый шестиэтажный корпус с подземным уровнем. Общая площадь здания – 6260 кв. м.

«Новый 7-этажный корпус общежития будет расположен по адресу Малый Кисловский переулок, 4. Его общая площадь составит 4851,22 кв. м, из них около 904 кв. м – площадь жилых комнат для иногородних учащихся ЦМШ. Общежитие и учебный корпус будут соединены переходом», – сообщила эксперт Главгосэкспертизы России Вера Наумова.

В рамках комплексного проекта реконструкции ЦМШ также планируется замена инженерно-технических коммуникаций и оснащение учебных классов и жилых помещений современным оборудованием.

Государственный заказчик – ППК «Единый заказчик». Генеральный проектировщик – АО «Ойкумена».

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