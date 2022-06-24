Официальный цифровой релиз фильмов Джима Джармуша представят в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере фильмов американского режиссера Джима Джармуша. Кинокартины «Кофе и сигареты», «Мертвец», «Ночь на земле», «Таинственный поезд», «Вне закона», «Более странно, чем в раю» и «Отпуск без конца» будут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 1 июля. Это официальный цифровой релиз этих фильмов — ранее их не было ни на одной из российских платформ.

Таинственный поезд

Вне закона

Ночь на Земле

Более странно, чем в Раю

Кофе и сигареты

Мертвец

Отпуск без конца

Джим Джармуш — американский режиссер, сценарист и музыкант. Именно о с его именем в первую очередь ассоциируется антимейджорское, независимое кино Америки. Многие фильмы Джармуша неоднократно участвовали в различных программах Каннского кинофестиваля, несколько раз завоевывали там награды — в 80-х, 90-х и 2000-х.

Именно ранние фильмы режиссера стали главными для синефилов по всему миру. В картинах 80-х был определен и зафиксирован уникальный стиль, режиссерский почерк Джармуша. Пренебрежение цветом, нарочитая неряшливость и легкие диалоги харизматичных персонажей сделали из режиссера независимого кино автора, понятного и доступного широкой аудитори. Джармуш обращался к темам, близким простым людям: побег за мечтой («Отпуск без конца», «Более странно, чем в раю»), налаживание коммуникации с внешним миром («Кофе и сигареты»), поиск признания и легких денег («Вне закона», «Ночь на Земле»), ностальгия по ушедшим звездам («Таинственный поезд»), размышления о жизни и смерти («Мертвец»).

Роли в ранних картина Джима Джармуша исполнили тогдашние и будущие звезды американского кино. Это Крис Паркер и Сара Драйвер («Отпуск без конца»), Эстер Балинт и Ричард Эдсон («Более странно, чем в раю»), Роберто Бениньи и Билл Мюррей («Кофе и сигареты»), Том Уэйтс и Николетта Браски («Вне закона»), Масатоси Нагасэ и Юки Кудо («Таинственный поезд»), Джина Роулендс и Вайнона Райдер («Ночь на Земле»), а также Джонни Депп и Гэри Фармер («Мертвец»).

Фильмы Джима Джармуша отмечали на различных фестивалях (в частности, в Каннах). Лента «Более странно, чем в раю» удостоилась, например, приза «Золотая камера» за лучший дебют на Каннском фестивале. Там же в основном конкурсе показывали и «Вне закона», и «Мертвеца». Фильм «Таинственный поезд» в Каннах получил награду за лучшее художественное решение.

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