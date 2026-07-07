Огненная Жар-птица превратила Неву в сказочное пространство

Когда над Невой взмывает бриг «Россия» с алыми парусами, это уже магия. Но в этом году организаторы добавили к волшебству ещё один невиданный элемент – огненную Жар-птицу, чей размах крыльев достиг 25 метров. Кинетическая декорация, не имеющая аналогов в России, стала главным визуальным потрясением водно-пиротехнического шоу «Алые паруса–2026».

Символ сказочной птицы, воплощающей мечту о счастье, организаторы выбрали неслучайно. По легенде, Жар-птица рождается из света, который в акваторию приносит бриг – и достаётся только тем, у кого сердце чисто. Именно эту идею команда постановщиков превратила в огненный спектакль.

«Мы всегда ищем тот пиротехнический апогей, который станет кульминацией наравне с бригом, – рассказывает главный режиссёр Михаил Колпахчиев. – В этом году тема – русские сказки, и ответ лежал на поверхности. Что может гореть и впечатлять? Только Жар-птица. А когда мы увидели макет, всем стало немного не по себе – мы поняли, на какой масштаб замахнулись. Но дороги назад уже не было».

И действительно – масштаб получился колоссальный. 25-метровый размах крыльев, роспись в русских национальных узорах, подвижная шея и машущие крылья. «Это динамический арт-объект, реализованный на уровне крупнейших мировых событий, – говорит автор проекта Константин Лузгин. – Аналогов в России я ещё не видел».

Сначала зритель видел на воде лишь таинственный силуэт – почти мифический. А потом птица «оживала»: расправляла крылья, озаряла акваторию огнём и словно взмывала над Невой в ритме музыки и света.

Но за этой лёгкостью – месяцы инженерного труда. Работа над пиротехникой стартовала ещё в октябре 2025 года. Каждый артикул подбирался индивидуально, под конкретную механику движения. Максимальная нагрузка на крыло – не более 500 килограммов. Использовались «фонтаны» и «контурные свечи» с низкой температурой горения, а для надёжности конструкцию оснастили специальной защитной обшивкой.

«Главной задачей было создать плотную визуальную картинку и чёткую световую линию, – поясняет исполнительный директор компании «Орион-арт» Андрей Сёмин. – Мы размещали эффекты не в линию, а в шахматном порядке, для каждого элемента сделали индивидуальное крепление с точным углом наклона. Сначала по крыльям пробегала “дорожка” огней, затем включалась вся площадь. И нужно было добиться синхронного запуска и одновременного затухания всех эффектов».

Уникальность Жар-птицы ещё и в её полной автономности и способности работать прямо на воде. Понтон весом около десяти тонн обеспечивал устойчивость конструкции при ветре и волнах Невы. Металл, алюминий, специальные краски, позолота – всё было рассчитано на капризный петербургский климат. На дизайн-проект ушёл месяц, на инженерные разработки – ещё два. Затем – многоступенчатые испытания: на производстве, в порту, и наконец репетиции в акватории с финальной настройкой света и пиротехники.

В кульминационный момент движения птицы идеально синхронизировались с музыкой и светом – и зритель видел не просто механизм, а живое существо, парящее над Невой.

И что особенно важно: эта огненная декорация не останется лишь эпизодом праздника. Организаторы планируют использовать её как самодостаточный арт-объект – способный украсить не только шоу мирового уровня, но и городское пространство.

Напомним: «Алые паруса» были возрождены в 2005 году по инициативе АБ «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. И каждый год этот праздник доказывает: сказка имеет право быть не только в книгах – она может гореть, парить и сбываться прямо здесь, на берегах Невы.

Фото: пресс-служба Пятого канала