Огненную картину с изображением ордена Отечественной войны зажгли у Музея Победы

Праздничный день в Музее Победы завершила яркая акция. Вечером 9 мая перед музеем на Поклонной горе активисты «Волонтеров Победы» выложили изображение ордена Отечественной войны — первой награды, появившейся в годы Великой Отечественной войны. Огненную картину размером 15х8 метров создали из 10 тысяч лампад. Акция приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Десятки световых столбов устремились вверх, озаряя вечернее небо, в память о тех, кого уже нет с нами, но кто внес значительный вклад в победу над врагом», — отметили в Музее Победы.

Зажгли огненную картину участники слёта «Послы Победы» — около 200 добровольцев из 80 регионов. Они собрались в Москве для сопровождения парада Победы на Красной площади, а также иных памятных и праздничных мероприятий Дня Победы.

Одновременно жители и гости столицы увидели красочное световое шоу. В рамках акции «Лучи Победы» на фасаде Музея Победы загорелась надпись «80 Победа!», а небо над музеем на Поклонной горе озарили лучи сотен прожекторов.