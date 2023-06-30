Okko покажет главную премьеру Дягилевского фестиваля

2 июля онлайн-кинотеатр Okko проведет прямую трансляцию главного события Дягилевского фестиваля - премьеры постановки на музыку Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов. Показ постановки пройдет в сопровождении оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов в России. Он проходит в Перми, где провел детство Сергей Дягилев, выдающийся импресарио и пропагандист русской культуры. Фестиваль стремится укреплять и развивать традиции Дягилева и исследует различные формы творческого поиска, нового театрального языка и современных тенденций академической музыки. В 2023 году фестивалю исполняется 20 лет.

В рамках онлайн-программы Дягилевского фестиваля подписчикам Okko будет доступна прямая трансляция проекта «Времена 300», посвященного трехсотлетию со дня основания Перми и трехсотлетию со времени создания цикла инструментальных концертов Антонио Вивальди «Времена года». Проект представят мультиперкуссионист Петр Главатских совместно с камерным оркестром Rosarium и творческим объединением «Репей». Прямая трансляция события будет организована 29 июня в 17:00 по московскому времени.

Премьера главного события фестиваля в постановке Анны Гусевой пройдет с участием оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna, а также детского хора «Весна» им. А.С. Пономарева под управлением Теодора Курентзиса. Роль Персефоны исполняет Айсылу Мирхафизхан, в партии Эвмолпа Егор Семенков, Плутон — Александр Челидзе. Прямая трансляция начнется 2 июля в 18:00 по московскому времени.

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