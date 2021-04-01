Okko покажет онлайн-премьеру спектакля «Крум» Александринского театра

Мультимедийный сервис Okko покажет онлайн-премьеру спектакля «Крум» Новой сцены Александринского театра. Постановка французского режиссера Жана Беллорини впервые появится онлайн 1 апреля 2021 года.
«Крум» — результат международного сотрудничества Александринского театра и Ассоциации «L’Art des Nations» (Франция) под руководством известного французского театрального деятеля Патрика Сомье. Спектакль поставлен французским режиссером Жаном Беллорини по пьесе культового израильского поэта и драматурга Ханоха Левина. Офлайн премьера спектакля состоялась в 2018 году.
В центре сюжета «Крума» — комедия с «двумя свадьбами и двумя похоронами», история мужчины средних лет, который возвращается на родину к матери в маленький городок, где по-прежнему живет бывшая возлюбленная, друзья, и для которого жизнь как сон. Герой пьесы уповает на «потом», надеясь, что когда-нибудь придет тот день, когда он будет готов начать жить.
Главные роли в спектакле сыграли Василиса Алексеева, Дмитрий Белов, Иван Ефремов, заслуженный артист России Виталий Коваленко, заслуженная артистка России Мария Кузнецова, народный артист России Владимир Лисецкий, Александр Лушин, Дмитрий Лысенков, Сергей Мардарь, Юлия Марченко, Марина Рослова, Олеся Соколова.
Спектакль доступен в подписках «Оптимум» и «Премиум» в приложениях мультимедийного сервиса Okko в iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.
В коллекции Okko также представлены постановки Александринского театра «Сирано де Бержерак», получивший 5 номинаций театральной премии «Золотая маска» в 2020 году, «Дядя Ваня», «Укрощение строптивой», «Невский проспект» и «Шум» Новой сцены Александринского театра.
Фото – Анастасия БЛЮРОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.