Okko покажет онлайн-премьеру спектакля «Крум» Александринского театра

Муль­ти­ме­дий­ный сер­вис Okko пока­жет онлайн-пре­мье­ру спек­так­ля «Крум» Новой сце­ны Алек­сандрин­ско­го теат­ра. Поста­нов­ка фран­цуз­ско­го режис­се­ра Жана Бел­ло­ри­ни впер­вые появит­ся онлайн 1 апре­ля 2021 года.

«Крум» — резуль­тат меж­ду­на­род­но­го сотруд­ни­че­ства Алек­сандрин­ско­го теат­ра и Ассо­ци­а­ции «L’Art des Nations» (Фран­ция) под руко­вод­ством извест­но­го фран­цуз­ско­го теат­раль­но­го дея­те­ля Пат­ри­ка Сомье. Спек­такль постав­лен фран­цуз­ским режис­се­ром Жаном Бел­ло­ри­ни по пье­се куль­то­во­го изра­иль­ско­го поэта и дра­ма­тур­га Хано­ха Леви­на. Офлайн пре­мье­ра спек­так­ля состо­я­лась в 2018 году.

В цен­тре сюже­та «Кру­ма» — коме­дия с «дву­мя сва­дьба­ми и дву­мя похо­ро­на­ми», исто­рия муж­чи­ны сред­них лет, кото­рый воз­вра­ща­ет­ся на роди­ну к мате­ри в малень­кий горо­док, где по-преж­не­му живет быв­шая воз­люб­лен­ная, дру­зья, и для кото­ро­го жизнь как сон. Герой пье­сы упо­ва­ет на «потом», наде­ясь, что когда-нибудь при­дет тот день, когда он будет готов начать жить.

Глав­ные роли в спек­так­ле сыг­ра­ли Васи­ли­са Алек­се­е­ва, Дмит­рий Белов, Иван Ефре­мов, заслу­жен­ный артист Рос­сии Вита­лий Кова­лен­ко, заслу­жен­ная артист­ка Рос­сии Мария Куз­не­цо­ва, народ­ный артист Рос­сии Вла­ди­мир Лисец­кий, Алек­сандр Лушин, Дмит­рий Лысен­ков, Сер­гей Мар­дарь, Юлия Мар­чен­ко, Мари­на Рос­ло­ва, Оле­ся Соколова.

Спек­такль досту­пен в под­пис­ках «Опти­мум» и «Пре­ми­ум» в при­ло­же­ни­ях муль­ти­ме­дий­но­го сер­ви­са Okko в iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сай­те okko.tv.

В кол­лек­ции Okko так­же пред­став­ле­ны поста­нов­ки Алек­сандрин­ско­го теат­ра «Сира­но де Бер­же­рак», полу­чив­ший 5 номи­на­ций теат­раль­ной пре­мии «Золо­тая мас­ка» в 2020 году, «Дядя Ваня», «Укро­ще­ние строп­ти­вой», «Нев­ский про­спект» и «Шум» Новой сце­ны Алек­сандрин­ско­го театра.

Фото – Ана­ста­сия БЛЮР

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