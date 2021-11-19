Okko покажет продолжение культового ретро-детектива Первого канала «Мосгаз»

Первые 4 эпизода многосерийного фильма Первого канала «Мосгаз. Дело № 8: Западня» доступны в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум», «Премиум» и СберПрайм для всех зарегистрированных пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 15 ноября.

Серия ретро-детективов о майоре Черкасове состоит из фильмов: «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция «Сатана», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова («Формула мести»)», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова («Катран»)», которые также пополнили библиотеку Okko и уже доступны подписчикам для просмотра. Леденящие душу истории преступлений, в большинстве своем громкие убийства, в фильмах цикла почти все взяты из реальных уголовных дел.

Над многосерийным фильмом работала студия «Русский проект». Продюсеры – Константин Эрнст («Мосгаз», «Угрюм-река», «Таинственная страсть») и Денис Евстигнеев («Мосгаз», «Угрюм-река», «Куприн»), режиссер – Сергей Попов («Заключение», «Фурцева», «Отрыв»). Сценарий написала Елена Райская (Новое дело майора Черкасова «Формула мести», «Однажды в Ростове», «Хождение по мукам», «Таинственная страсть»).

В новом сезоне у проекта новый режиссер Сергей Попов, который работает с командой впервые, хотя знает некоторых актеров больше двадцати лет.

Ниже мы публикуем фото сцен из сериала «Мосгаз. Дело № 8: Западня».

Фото – Анна МИТРОХИНА

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