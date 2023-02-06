Okko представляет премьеру документального фильма «Мавроди. Миф и человек»

31 января Okko представит премьеру 4-серийного документального сериала «Мавроди. Миф и человек», произведённого киностудией «Амурские волны» в рамках партнёрского соглашения с онлайн-кинотеатром. Режиссером проекта выступила журналистка, сценарист и ведущая Анна Карпова.

Имя Сергея Мавроди стало нарицательным для жителей России. Миллиардер в старом спортивном костюме, выдающийся математик, аутичный гений и основатель крупнейшей в истории страны финансовой пирамиды — то немногое, что мы знаем о Мавроди, он рассказал о себе сам. И мало что из этого было правдой. Но история «МММ» гораздо больше личной истории Мавроди — она про всех нас и про то, почему мы с такой легкостью поверили в реальность моментального обогащения. Это действительно работающий метод быстро разбогатеть или лотерея, в которой выигрывает только организатор? Почему в крушении пирамид вкладчики винят власти и что будет, если не вмешиваться в деятельность таких структур — на эти и другие вопросы ответят 4 серии документального сериала-расследования о феномене крупнейшей российской финансовой пирамиды.

Проект «Мавроди. Миф и человек» создан студией документального кино «Амурские волны», на счету которой документальные сериалы «Это реальная история» (номинант ТЭФИ) и «Авантюристы», фильмы «Дуров» (номинант ММКФ), «Сахаров. Две жизни», «Листьев. Новый взгляд» и другие проекты. Специально для Okko планируется выпустить 4 документальных проекта.

«Скорее всего, у каждого из нас есть родственник или знакомый, который купил билеты Сергея Мавроди в девяностые. И некоторые действительно успели разбогатеть, купить себе сапоги, машины и дачи. На это ушла большая часть денег пирамиды, в которую вложился каждый десятый россиянин. А вот что стало с остальными деньгами, хранившимися в комнатах офисов МММ? Почему у Мавроди не нашли ни дворцов, ни яхт, ни золотых ёршиков? Целый год наша команда общалась с теми, кто продавал и покупал билеты МММ, работал с Мавроди, и наоборот, — создавал законы против него и пытался остановить. Мы изучили документы следователей, работавших над его делом в девяностые, исследовали цифровые дневники Мавроди, которые он вёл до самой смерти в 2018 году. И нашли ответы на вопросы: как ему всё это удалось и куда же делись деньги вкладчиков?», – говорит Анна Карпова, автор фильма.

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