Okko приглашает подписчиков на эксклюзивную онлайн-премьеру драмы «Цой» с участием создателей картины

21 января 2021 годв в 20:00 режиссер, исполнители главных ролей и приглашенный эксперт лично представят нашумевшее роуд-муви благодаря новому сервису Премьера.

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, запускает сервис Премьера, позволяющий присутствовать на премьерных показах фильмов и делить радость от кинопросмотра с друзьями, не выходя из дома. Теперь подписчики Okko могут не только смотреть новинки в виртуальном кинозале, но и общаться с создателями картин и киноэкспертами в любом удобном месте.

Премьера стал очередным высокотехнологичным решением Okko, который обеспечивает уникальный пользовательский опыт, вовлеченность зрителя в контент и позволяет реализовывать социальные сценарии, интегрируя их непосредственно в сервис. Создание комьюнити единомышленников с возможностью влияния на контент, а также взаимодействие пользователей с сервисом и друг с другом приходят на смену линейному смотрению.

«Мы стремимся предоставить нашим подписчикам уникальный контент, отличный пользовательский опыт, максимальное удобство и технологии, которые отвечают этой задаче. Запуск сервиса Премьера в Okko — это не только актуальный шаг в период новой реальности с ограничениями на организацию и проведение мероприятий, но и инструмент для расширения аудитории. Пользователи сервиса Премьера смогут в режиме live-трансляции в любом удобном месте стать гостями онлайн-премьер, почувствовать сопричастность к крупным кинособытиям и встретиться с любимыми режиссерами и актерами вместе с друзьями», – говорит генеральный директор мультимедийного сервиса Okko Яна Бардинцева.

Первой онлайн-премьерой в Okko станет нашумевшая драма Алексея Учителя «Цой» с Евгением Цыгановым, Марьяной Спивак и Паулиной Андреевой в главных ролях. 21 января в 20:00 режиссер картины Алексей Учитель и исполнительница одной из главных женских ролей Марьяна Спивак лично представят пользователям Okko нашумевшее роуд-муви, а приглашенный музыкальный эксперт легенда MTV виджей Александр Анатольевич расскажет про феномен группы «Кино» и то, как она повлияла на массовую культуру в эпоху 90-х.

Стать гостем онлайн-премьеры фильма «Цой» могут все зарегистрированные пользователи Okko с действующими подписками «Лайт», «Оптимум» или «Премиум» в приложениях iOS, Android, Smart TV и на сайте premiere.okko.tv.

Кроме того, на странице premiere.okko.tv гости премьерных показов смогут общаться во время просмотра и обмениваться комментариями в чате, отправлять виртуальные анимированные эмоции и задавать вопросы создателям фильмов и приглашенным экспертам. Функция напоминания, синхронизирующаяся с календарем на устройстве пользователя и напоминающая о предстоящей премьере письмом на указанный адрес электронной почты, не позволит пропустить встречу с любимыми режиссерами и актерами.

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