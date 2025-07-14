Около 120 тысяч человек посетили выставку #ТретьяковкаНаВДНХ

В павильоне № 1 «Центральный» завершила работу выставка #ТретьяковкаНаВДНХ. С ноября 2024 года ее посетили около 120 тысяч человек. Выставка стала первым культурным мероприятием в павильоне № 1 на ВДНХ после масштабной реставрации.

Объект культурного наследия федерального значения восстановили с сохранением архитектурных особенностей и привели к современным музейным стандартам. Теперь здесь можно проводить крупные культурные и образовательные мероприятия, а также сотрудничать с ведущими учреждениями.

Для экспозиции #ТретьяковкаНаВДНХ отобрали лучшие произведения из коллекции главного национального музея страны — это живопись и скульптура ведущих мастеров 1930-1950-х годов, а также работы современных художников. Специально для выставки изготовили восемь уникальных модульных климатических витрин с антибликовым стеклом для размещения полотен.

На площади 2,5 тысячи квадратных метров в восьми залах разместились более 30 экспонатов. Во многих произведениях прослеживались мотивы, характерные для декоративного убранства зданий ВДНХ, а пространство павильона позволило увидеть их в контексте времени — в парадных интерьерах 1950-х годов.

В первом зале представили панораму хрестоматийных произведений русского искусства в интерпретации современных авторов — Владимира Дубосарского и Александра Виноградова. Среди других экспонатов — мозаика Александра Дейнеки «Хорошее утро», воспевающая здоровье и телесное совершенство; полотно Василия Яковлева «Сбор овощей. Обновленная земля» — ода труду и плодородию; пейзажи и сцены мирного труда Аркадия Пластова, Сергея Герасимова, Георгия Нисского и Сергея Лучишкина.

Особое место занимал зал с горельефом «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!» (1954), выполненным специально для павильона. Здесь же было представлено монументальное панно Исидора Фрих-Хара «Жить стало лучше, жить стало веселее», а также работы Евгения Вучетича и Екатерины Белашовой 1940-1960-х годов.

Выставка завершалась в купольном зале, в центре которого была представлена знаменитая композиция Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», а по периметру — работы других мастеров 1930-1950-х годов.