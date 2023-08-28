Около 2,5 тысяч зрителей посетили акцию «Ночь кино» в Музее Победы

Музей Победы традиционно стал площадкой ежегодной акции «Ночь кино», которая прошла с 26 на 27 августа. Почти 2,5 тысячи человек посетили бесплатные кинопоказы и творческие встречи на площадках кинотеатра «Поклонка» при музее и на летней сцене филиала «Г.О.Р.А.».
«С каждым годом программа «Ночи кино» становится все обширнее – в этом году в Музее Победы показали около 20 картин. Это документальные и художественные картины, анимационные фильмы, короткометражки. Показы продолжались в течение всего дня и до полуночи», – рассказали в Музее Победы.
В рамках акции в Музее Победы прошла творческая встреча с создателями сериала «Позывной «Журавли». Лента знакомит зрителей с буднями разведчиков, которые проводят диверсии в тылу врага, приводят «языков» и не только. О картине рассказали режиссер сериала Александр Балахнов и актриса Юлия Афанасьева, сыгравшая одну из главных ролей. После встречи состоялся показ этого четырехсерийного фильма.
Также в кинотеатре при музее показали все серии фильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». В этом году легендарная картина о работе советского разведчика Максима Исаева в Третьем рейхе отмечает пятидесятилетний юбилей. Зрителям также предложили к просмотру картины-лидеры российского проката: «Вызов», «Чебурашка» и «Праведник».
В летнем кинотеатре филиала Музея Победы — музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») посетители увидели документальные и художественные фильмы. В программу вошли короткометражки о реальных историях и подвигах героев Великой Отечественной войны, снятые детским медиаклубом «Ракурс». Среди картин – фильм «Георгий Жуков. Выбор полководца» о сложном выборе, который пришлось сделать Маршалу Победы в 1941 году, фильм «Летунок» о судьбе самого юного летчика Великой Отечественной войны Аркадия Каманина, лента «Владимир Сущинский. История последнего кадра», посвященная фронтовому кинооператору Великой Отечественной войны.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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