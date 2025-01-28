Около 3 тысяч человек присоединились к акции Музея Победы в годовщину снятия блокады Ленинграда

27 января Музей Победы провел памятную акцию «Искра надежды» и кинопремьеру. Мероприятия приурочены ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Отдать дань памяти ленинградцам и защитникам города у стен Музея Победы и в его филиалах собрались порядка 3 тысяч человек: представители молодежных и общественных объедений, студенты гражданских и военных вузов, служащие государственных учреждений.

На центральной площадке – у музея на Поклонной горе – акция началась с минуты молчания. Затем под «Ленинградскую» симфонию № 7 Дмитрия Шостаковича участники зажгли тысячи бенгальских огней. «Искры, как символ вечной памяти, должны напомнить всем о стойкости ленинградцев, подвигах героев Великой Отечественной войны и их примером воодушевить воинов в наше время», – отметили в Музее Победы.

После акции в кинотеатре «Поклонка» при музее прошел премьерный показ фильма-выставки «Город-герой Ленинград». Картину представили директор ЦВЗ «Манеж», продюсер фильма Анна Ялова, режиссер Антон Оконешников, директор Александринского театра Александр Малич и другие. Гостям Музея Победы показали документальную киноленту об одноименной выставке, проходившей в начале 2024 года в ЦВЗ «Манеж» г. Санкт-Петербурга. В фильме-выставке использованы архивные кадры кинохроники, фотографии, документы, художественные инсталляции и подлинные предметы, драматургия и сценография выставки. В основе сюжета специально написанный для выставочного проекта аудиоспектакль.

Кроме того, акция «Искра надежды» и показ киноленты «Город-герой Ленинград» прошли в филиалах Музея Победы в Красногорске, в Жукове, подо Ржевом, на площадках музеев — партнеров проекта «Территория Победы» и Всероссийской Ассоциации патриотического туризма. Музей Победы также провел эту акцию в онлайн-формате: интернет-пользователям предложили на своих личных страницах в соцсетях создать пост или сделать репост записи Музея Победы с хештегом #ИскраНадежды.