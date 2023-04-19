ОКОЛО 700 ДИЗАЙНЕРОВ ИЗ 96 ГОРОДОВ РОССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В МАРКЕТАХ МОСКОВСКОЙ НЕДЕЛИ МОДЫ

Жители Москвы и гости столицы смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары на отдельных площадках в торговых центрах с 28 по 30 апреля.

В маркетах под эгидой проекта «Московская неделя моды» смогут принять участие все дизайнеры, подавшие заявки и допущенные к рассмотрению экспертным советом. Такое решение приняли в связи с большим количеством потенциальных претендентов. Также расширили список торговых площадок.

Одежду, обувь и аксессуары российских брендов москвичи и гости столицы смогут приобрести на отдельных площадках в торговых центрах столицы с 28 по 30 апреля.

«Отечественные дизайнеры проявили большой интерес к участию в маркетах под эгидой Московской недели моды. В оргкомитет поступило почти 700 заявок из 96 городов России. Из них более половины составляют московские марки. Учитывая высокий интерес со стороны профессионального сообщества, решено увеличить количество дизайнеров и торговых площадок, участвующих в проекте», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Больше всего заявок поступило от дизайнеров из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска. Желающие присоединиться к мероприятию нашлись в самых разных регионах России — от Республики Саха (Якутия) и Калининградской области до Приморского и Краснодарского края.

В рамках маркетов Московской недели моды дизайнеры смогут разместить свою продукцию в отдельном каталоге на платформе «Сделано в Москве». Это онлайн-площадка, где сейчас собрано уже 1,8 тысячи столичных брендов. Программа разработана для поддержки локальных брендов и предлагает разные инструменты продвижения продукции участников, один из которых — портал сделановмоскве.рф.

Площадками маркетов Московской недели моды станут ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!», ТРК VEGAS Крокус Сити.

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