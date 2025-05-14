РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваОколо 8 тысяч человек присоединились к акции «Мы помним» в Музее Победы

Около 8 тысяч человек присоединились к акции «Мы помним» в Музее Победы

editor
By editor
70
гвоздики
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Около 8 тысяч человек стали участниками акции «Мы помним» в Музее Победы. Количество гостей, которые возложили цветы в музее на Поклонной горе, выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

«В год 80-летия Победы наш музей в третий раз провел акцию «Мы помним». Год от года количество желающих почтить память советских воинов, освободивших мир от нацизма, неизменно растет. Наши гости возлагали цветы и венки к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы, который посвящен мужеству и беспримерному героизму солдат Красной Армии. Здесь на пилонах увековечена память о почти 12 тысячах Героев Советского Союза», — отметили в Музее Победы.

В торжественных церемониях возложения в этом году приняли участие ветераны Великой Отечественной войны – Мария Михайловна Рохлина, Иван Иванович Гришанов, Владимир Яковлевич Вильховский, Герои России, военнослужащие Семеновского полка, участники парада Победы на Красной площади, представители Федеральной службы охраны, ДОСААФ. Среди участников акции были представители около 20 ветеранских организаций – окружных, городских, всероссийских, а также ветераны-антифашисты из Германии.

Цветы к скульптуре Солдата-Победителя также возложили около 1,5 тысяч учащихся школ Москвы и Московской области и свыше тысячи студентов из девяти вузов, в том числе ВШЭ, РУДН, РГСУ.

К акции присоединились и почетные гости Музея Победы – министр энергетики РФ Сергей Цивилев, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, руководитель «Поискового движения России» Елена Цунаева, народный артист России Владимир Машков, президент «Фонда памяти полководцев Победы» Наталия Конева, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие.

Во время визита в музей гости посмотрели светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе», посетили экскурсии по экспозициям «Путь к Победе», «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», внесли истории о своих родственниках — героях войны — во всенародный исторический проект «Лица Победы».

Предыдущая статья
Памятный венок от студентов МХПИ возложили к Вечному огню на Поклонной горе

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru