Около 8 тысяч человек присоединились к акции «Мы помним» в Музее Победы

Около 8 тысяч человек стали участниками акции «Мы помним» в Музее Победы. Количество гостей, которые возложили цветы в музее на Поклонной горе, выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

«В год 80-летия Победы наш музей в третий раз провел акцию «Мы помним». Год от года количество желающих почтить память советских воинов, освободивших мир от нацизма, неизменно растет. Наши гости возлагали цветы и венки к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы, который посвящен мужеству и беспримерному героизму солдат Красной Армии. Здесь на пилонах увековечена память о почти 12 тысячах Героев Советского Союза», — отметили в Музее Победы.

В торжественных церемониях возложения в этом году приняли участие ветераны Великой Отечественной войны – Мария Михайловна Рохлина, Иван Иванович Гришанов, Владимир Яковлевич Вильховский, Герои России, военнослужащие Семеновского полка, участники парада Победы на Красной площади, представители Федеральной службы охраны, ДОСААФ. Среди участников акции были представители около 20 ветеранских организаций – окружных, городских, всероссийских, а также ветераны-антифашисты из Германии.

Цветы к скульптуре Солдата-Победителя также возложили около 1,5 тысяч учащихся школ Москвы и Московской области и свыше тысячи студентов из девяти вузов, в том числе ВШЭ, РУДН, РГСУ.

К акции присоединились и почетные гости Музея Победы – министр энергетики РФ Сергей Цивилев, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко, руководитель «Поискового движения России» Елена Цунаева, народный артист России Владимир Машков, президент «Фонда памяти полководцев Победы» Наталия Конева, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие.

Во время визита в музей гости посмотрели светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе», посетили экскурсии по экспозициям «Путь к Победе», «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», внесли истории о своих родственниках — героях войны — во всенародный исторический проект «Лица Победы».