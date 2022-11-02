«Октава ДМ» принимает участие в образовательном форуме «Достояние России. Искусство и культура – детям»

Компания «Октава Дизайн и Маркетинг» представит в ходе мастер-класса свою продукцию на образовательном форуме «Достояние России. Искусство и культура – детям». Мероприятие, организованное предприятиями арт-индустрии для специалистов системы образования, культуры и социальной сферы, проходит онлайн с 1 по 3 ноября в партнерстве с Минпромторгом России, Агентством стратегических инициатив (АСИ), ведущими институтами в сфере культуры и искусства.

Единственный на территории России форум, посвященный развитию художественного образования, позиционирует себя как «кузницу кадров» для творческой индустрии и креативной экономики. В деловой программе форума свыше 400 мастер-классов и семинаров по арт-технологиям.

На выставке форума уже были представлены вокальные микрофоны завода «Октава» (входит в Госкорпорацию Ростех), предназначенные для оснащения учреждений культуры, современных модульных библиотек и других предприятий креативной индустрии страны. В этом году, при содействии Ассоциации Мир-Мио, компания «Октава ДМ» проведет мастер-класс «Современная микрофонная техника Октава для детских музыкальных школ и школ искусств». В нем будут представлены беспроводные вокальные системы, вокальные проводные микрофоны, микрофоны для подзвучивания, рассказано как грамотно составить микрофонный сет в культурно-досуговом пространстве.

«Содействие развитию музыкального образования для нас важный проект, который мы и дальше намерены поддерживать. По запросу потребителей мы запустили программу тестирования продукции, чтобы потребитель мог “продегустировать” звучание наших микрофонов и сравнить с моделями в нашей ценовой категории и с более дорогостоящими образцами. Знакомство потребителя с качественной российской альтернативой импортным аналогам — это важная часть продвижения продукции на рынке», — сообщила генеральный директор компании «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

Для участия в программе тестирования микрофонов бренда Октава юридическому лицу достаточно оставить контактные данные в форме заявки на сайте.

В первую очередь на форуме будет представлен новый продукт — беспроводная вокальная система OWS-U1200H, которая предназначена для работы со звуком в театрах, съемочных павильонах, лекториях, на концертных и любых других профессиональных площадках. Линейка беспроводных вокальных систем от Октавы будет включать в себя модели с одним или двумя ручными передатчиками, а также вариант с поясным передатчиком и микрофоном с оголовьем. В комплект войдет лаконичный стационарный приемник в металлическом корпусе с ярким и информативным LED-экраном. Радиосистема «OWS-U1200H» — цифровая система с аналоговым выходом звукового сигнала, оснащенная цифровой модуляцией типа «π /4 DQPSK». Для повышения качества и надежности беспроводной линии связи радиосистема снабжена функцией True Diversity и IR-синхронизацией для упрощения соединения. Радиосистема протестирована при проведении концертных мероприятий и показала хороший результат — стабильный прием сигнала в радиусе до 80 метров позволяет в полной мере передавать все нюансы и детали голоса. При использовании дополнительной системы внешних антенн возможно увеличение дальности сигнала до 160 метров.

Также в мастер-класс войдет информация о вокальных микрофонах Октава МК-207, МД-305 и других. Эти микрофоны предназначены для концертов, презентаций и конференций, оборудования муниципальных организаций, учреждений основного и дополнительного образования, самостоятельной творческой деятельности ведущих, вокалистов, саунд-дизайнеров и создания аудиовизуальных перформансов.

Разработчик и производитель электроакустического оборудования «Октава Дизайн и Маркетинг» регулярно участвует в мероприятиях Всероссийского Форума специалистов художественного образования. Президент Ассоциации участников рынка арт-индустрии Ирина Егорова выразила благодарность компании за большой вклад в подготовку и проведение Форума «Достояние России. Искусство и культура – детям».

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