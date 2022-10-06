Октябрь-месяц осведомленности о синдроме Дауна

В октябре принято развеивать мифы и стереотипы, связанные с синдромом Дауна: родители, СМИ, организации, которые занимаются поддержкой людей с синдромом Дауна, стараются делать это особенно активно в этот период.

Этот месяц вот уже много лет остается особенным для всех, кто хочет сделать жизнь людей с синдромом Дауна лучше, и так будет до тех пор, пока предрассудки и заблуждения, которые все еще существуют в обществе, окончательно не исчезнут.

Благотворительные фонды «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» были созданы с целью улучшения качества жизни людей с синдромом Дауна в России. Фонд «Даунсайд Ап» был открыт 1997 году. Это одна из первых организаций в России, которая начала оказывать бесплатно психолого-педагогическую и социальную поддержку семьям с детьми с синдромом Дауна.

За 25 лет работы фонд «Даунсайд Ап» показал, что дети с синдромом Дауна, могут как все дети, учиться, общаться со сверстниками, рисовать, заниматься спортом, выступать на сцене, ходить в детский сад, а потом школу и даже на работу, найдя своё место в жизни. «Даунсайд Ап» — признанный эксперт в создании педагогических методик и технологий в области развития детей с синдромом Дауна, помощи детям и подросткам с синдромом Дауна.

Благотворительный фонд «Синдром любви»— это фонд поддержки людей с синдромом Дауна, который активно занимается просвещением населения о синдроме Дауна и борется с существующими мифами. Ознакомиться более подробно с основными мифами и стереотипами о синдроме Дауна вы можете перейдя по ссылке https://sindromlubvi.ru/s/mify-i-stereotipy/ .

Фонд собирает средства и передает их партнерским организациям, которые оказывают услуги людям с синдромом Дауна, повышает осведомленность общества о синдроме Дауна, оорганизуе спортивные и творческие проекты для ребят с синдромом Дауна. Фонды «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» работают в тесном сотрудничестве для того, чтобы люди с синдромом Дауна росли в семьях и учились в образовательных учреждениях, были трудоустроены и участвовали в жизни современного общества.

В 2022 году фонд «Даунсайд Ап» провел исследование по социальному вкладу Даунсайд Ап. Вот наиболее интересных 10 достижений фонда:

Благодаря деятельности Даунсайд Ап как минимум 60 семей сохранили ребенка во время беременности и 101 семья оставила ребенка в семье после рождения.

Экстраполируя опросные данные, можно предположить, что каждый десятый из наших благополучателей сохраняет ребенка во время беременности и каждый пятый – после рождения.

Около половины опрошенных семей отметили ведущую роль Даунсайд Ап в улучшении детско-родительских отношений (52%) и семейного климата (46%).

Две трети опрошенных отметили вклад Даунсайд Ап в развитие их родительских компетенций:

Благодаря Даунсайд Ап они начали лучше разбираться в том, как эффективно помогать своему ребенку (65%), почувствовали себя более уверенно, стали меньше тревожиться (63%), поверили в то, что их ребенок может быть самостоятельным (61%), стали активнее участвовать в его развитии (64%).

Почти 80% родителей ориентированы на сотрудничество со специалистами как залог успеха развития ребенка с синдромом Дауна. Хорошо у респондентов развита родительская экспертность и взаимопомощь – 56% родителей в той или иной форме помогают другим родителям детей с синдромом Дауна.

61% родителей отмечают, что благодаря Даунсайд Ап поверили, что их ребенок может быть самостоятельным, причем этот показатель выше среди родителей старших (13+) детей (69%).

Свыше 80% детей – благополучателей Даунсайд Ап в возрасте 7-18 лет посещают образовательные учреждения. При этом в условиях инклюзивной среды учатся только четверть из них.

В детских садах и начальной школе инклюзия в разы преобладает над специализированным обучением (77% vs 23%), а в средней и старшей школе, наоборот, стремится к нулю;

43% респондентов с детьми старше 3 лет высоко оценили вклад Даунсайд Ап в адаптацию их ребенка к детскому саду (оценки «4» и «5» по 5-балльной шкале).

53% респондентов с детьми старше 8 лет высоко оценили вклад ДСА в адаптацию их ребенка к школе.

46% родителей детей старше 7 лет отметили, что благодаря ДСА изменили свои представления о нужности трудовой занятости своего ребенка и поверили в его возможность работать,

24% сообщили, что благодаря усилиям Даунсайд Ап у их ребенка появилось желание работать.

71% родителей людей с синдромом Дауна 18+ говорят, что их взрослый ребенок высказывает желание работать. 82% родителей хотят, чтобы их дети работали. Наиболее предпочтительная, по мнению родителей, форма занятости (71%) – работа в социальной или творческой мастерской.

56% семей сообщили, что усилия Даунсайд Ап повлияли на их личную готовность отстаивать интересы и права своих детей.

75% семей считают, что деятельность Даунсайд Ап значимо повлияла на то, что российское общество в целом стало относиться более терпимо и доброжелательно к людям с синдромом Дауна.

«15 сентября фонду «Даунсайд Ап» исполнилось 25 лет. Мы рады, что причастны к мощным социальным изменениям, которые произошли в жизни людей с синдромом Дауна за эти годы. Теперь у родителей таких детей есть доступ к большому количеству полезной информации, а сами они активно участвуют в жизни общества. Мы благодарны людям и организациям, которые вместе с нами меняют жизнь людей с синдромом Дауна к лучшему. Впереди еще много работы для того, чтобы они могли жить как все — учиться, работать, общаться с друзьями и реализовывать мечты» — поделилась директор фонда «Даунсайд Ап» Анна Португалова.

Как можно помочь людям с синдромом Дауна?

Вы можете заняться спортом. 15 октября в Измайловском парке культуры и отдыха наш фонд проводит осенний благотворительный забег «СПОРТ ВО БЛАГО» и KasperskyOS. Все средства, полученные от забега, пойдут на поддержку людей с синдромом Дауна. Благотворительный забег «СПОРТ ВО БЛАГО» объединит более 800 бегунов независимо от уровня их подготовки. Дистанции для взрослых от 2 км до 21 км, для подростков от 2 км до 5 км, а для детей от 50 метров до 1 км. Для людей с синдромом Дауна будет организован забег «НЕособенный старт»: 50 метров для малышей 0-5 лет и 500 метров для участников 6+. Кроме основных дистанций за состоится костюмированный забег на 300 метров Fun-Run, корпоративные эстафеты и клубный баттл. Гостей и участников ждет много памятных призов, активности для детей и взрослых, и призовые места с ценными подарками, которые будут вручать волонтеры с синдромом Дауна. Цель забега – собрать средства на программы помощи людям с синдромом Дауна. Более подробная информация доступна на сайте https://sportvoblago.ru .

Вы можете стать волонтером. У фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» большая и дружная команда волонтеров. Например, есть волонтеры-сопровождающие, которые помогают людям с синдромом Дауна передвигаться по Москве, посещать занятия, кружки, ездить на работу. Или просто гуляют вместе с подопечными. У родителей не всегда есть возможность возить уже взрослых людей с синдромом Дауна на занятия из-за работы или других детей, а социализация и развитие очень важны. Благодаря волонтерам люди с синдромом не сидят дома, а ведут активную социальную жизнь. Еще помощники нужны на мероприятиях фонда. Например, они помогают на футбольных турнирах: раздают медали, расставляют инвентарь, подают мячи, общаются с ребятами с синдромом Дауна. Волонтеры могут выделять нашим подопечным столько времени, сколько у них есть. Исключение — служба сопровождения: здесь волонтерство должно быть регулярным, а не «когда хочу, тогда и могу». Ссылка для присоединения к команде волонтеров https://sindromlubvi.ru/become_volunteer.

Вы можете оформить пожертвование. Чтобы поддержать работу фондов «Даунсайд Ап» и «Синдром любви», можно оформить пожертвование. Даже небольшая сумма имеет значение. Сделать пожертвование и помочь фондам вы можете по ссылке https://sindromlubvi.ru/donation .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

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