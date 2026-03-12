Олег Гаас возвращается в поместье Троекуровых

Телеканал ТВ-3 представил первый тизер нового сериала «Дубровский. Русский Зорро». Проект создаётся телеканалом ТВ-3 и онлайн-кинотеатром PREMIER, производством занимается студия GEN Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Это историческая приключенческая драма с элементами боевика и мелодрамы в вольном продолжении романа Александра Пушкина.

«Этот господин напоминает мне одного человека. Мне кажется, он вернулся», — говорит Маша Троекурова в трейлере, догадываясь, что перед ней человек, которого она когда-то любила. Однако больше никто не узнаёт под густой бородой и чёрной маской Владимира Дубровского. В трейлере герой возвращается в заснеженное поместье и пытается выяснить, кто стоит за убийствами местных девушек. Атмосфера XIX века, захватывающие драки и элементы мистики — всё это зрители уже могут увидеть в первом тизере детектива «Дубровский. Русский Зорро».

По сюжету сериала Владимир Дубровский, после долгих скитаний по Калифорнии, возвращается в Россию под маской мексиканского дворянина Дона Диего де ла Вега и тайного мстителя Зорро. Ему предстоит вернуть родовое имение, восстановить справедливость и попытаться вернуть любовь Маши Троекуровой, к которой он когда-то испытывал сильные чувства.

Главную роль исполняет Олег Гаас. В проекте также снялись Марина Ворожищева, Сергей Городничий, Александр Семчев, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Антон Богданов, Иван Иванович, Маргарита Аброськина, Алим Хоконов, Павел Сборщиков и Дарья Коныжева. Идея проекта принадлежит Константину Обухову и Денису Карышеву, режиссёр сериала — Кирилл Кузин.

Олег Гаас, исполнитель роли Дубровского: «Наш проект — это фантазия о том, что могло быть дальше, ведь у Пушкина герой в финале просто исчезает. Мы совместили историю Дубровского с образом Зорро, и это оказалось очень органично: оба — благородные разбойники, которые борются за справедливость. Мой герой возвращается, чтобы отомстить за смерть отца и попытаться вернуть свою любовь — Марию Троекурову».

Марина Ворожищева, исполнительница роли Маши Троекуровой: «Когда Дубровский уехал, Маша чувствовала себя потерянной и словно перестала ощущать себя живой. Но она оживает, когда появляется Дон Диего. Мне уже доводилось играть Машу Троекурову, поэтому этот персонаж мне очень близок. Надеюсь, зрители почувствуют романтическую и страстную историю любви между героями».