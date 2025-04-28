Олег Газманов ко Дню Великой Победы выпустил песню «Последний ветеран»

Народный артист России Олег Газманов представил свою новую песню «Последний ветеран», посвященную 80-летию Великой Победы.

Как отметил сам Олег Газманов, количество ветеранов Великой Отечественной войны с годами постепенно уменьшается. Однажды останется последний герой, который придет к обелиску с цветами, чтобы почтить память своих боевых товарищей. С

его уходом завершится целая эпоха. Однако он оставит нам самое важное — воспоминания о тех, кто защитил Родину, чтобы мы жили за них и никогда не забывали их подвиг. Именно об этом и звучит новая песня.

Песня выпущена лейблом «Родники», который был создан в рамках одноимённого Национального Движения Олега Газманова.

9 мая Олег Газманов исполнит «Последний ветеран» на концерте проекта «Песни Победы. Голоса поколений», который пройдет в Москве на Поклонной горе. Организатором проекта является ДВИЖЕНИЕ ГАЗМАНОВ-РОДНИКИ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.