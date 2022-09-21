Олег Газманов рассказал, как Иосиф Кобзон спас его от позора

В Москве установили памятник народному артисту, которого любили миллионы поклонников. Кому из шоу-бизнеса покойный мэтр помог приобрести жилье? Чему он учил коллег? Какими воспоминаниями о певце поделился Газманов?
Иосиф Кобзон ушел из жизни в 2018 году. Знаменитый артист 13 лет боролся с онкологией, но болезнь взяла верх. Выдающийся певец, общественный деятель и символ целой эпохи был похоронен рядом с матерью на Востряковском кладбище. Накануне 85-летия со дня рождения мэтра, ему установили бронзовый памятник в Москве, в Оружейном переулке.
«Сюда можно приезжать, чтобы погулять, покататься на роликах или просто посидеть на лавочке, послушать песни Кобзона», — говорила на церемонии открытия вдова знаменитости Нелли Кобзон.
На мероприятие пришли многие близкие и коллеги исполнителя. Звезды вспоминали, что Иосиф Давыдович был сильным и бесстрашным человеком. После взрыва на Чернобыльской АЭС он первым отправился с концертом в самый эпицентр, чтобы поддержать ликвидаторов аварии. А во время теракта в театральном центре на Дубровке, который произошел на мюзикле «Норд-Ост», он смог убедить террористов отпустить пять заложников.
«Сегодня здесь была Люба, которую он вывел оттуда. Она родила сына и назвала в его честь, Иосифом», — рассказывала Нелли.
«Пойти к этим террористам и вытащить ребят, вот так! Это такой человек по жизни был», — говорит певец Олег Газманов.
В шоу-бизнесе все знали, что в случае беды нужно немедленно обращаться к Кобзону. Наташа Королева вспоминает, как однажды артист спас ее танцовщицу от смерти!
«У нее было заражение крови. Какой-то вирус сумасшедший попал. Кобзон тогда договорился, ее на самолете привезли и сразу забрали в военный госпиталь, спасли», — делится Наташа Королева.
«Он никогда никому не отказывал, даже людям, которых не знал», — рассказывает Лариса Долина.
Олег Газманов говорит, что покойный мэтр спас его от публичного позора на концерте. Тогда артист только начинал свой творческий путь.
«Я выступал в Кремле, а рядом был Кобзон. Что-то меня так закрутило, я пропустил вступление, а он заранее понял, что я точно не спою. Он натужился и высоко пропел: «На проспекты прольется весна». Потом он мне сказал: «Ты хоть ориентируйся, молодой», — смеется Олег.
Звезда эстрады научил Аниту Цой хранить невозмутимость даже в самых неприятных ситуациях.
«Концерт уже идет, мне выступать через десять минут, а я несусь как ненормальная. Он говорит: «Спокойно, Цой, разве тебя китайцы не научили тому, что впереди вся вечность?» — вспоминает певица.
Многие исполнители смогли попасть на сцену благодаря протекции Кобзона. Своей успешной карьерой ему обязаны: Лев Лещенко, Алла Пугачева, Марина Хлебникова, Николай Агутин, а также Валерия, которая была его студенткой в музыкальной академии им. Гнесиных.
«Девочка из города Аткарска, Саратовской области. У меня не было связей и знакомств. Даже не было места, где жить в Москве! Иосиф Давыдович взял меня в свой класс, нас было всего шесть человек», — делится Валерия.
При этом знаменитость отказал в поступлении молодому певцу Филиппу Киркорову. Позже он не раз жалел о своем решении.
«Он всегда об этом помнил и говорил: «Есть за мной грешок. Я тебя не взял в Гнесинку, но ты взял реванш», — вспоминает поп-король.
Николай Басков рассказал, что Кобзон тоже участвовал в его судьбе. Он не только представил начинающего 19-летнего артиста публике, но и спел с ним дуэтом! А потом мужчина даже дал ему денег в гримерке.
«Дал мне 200 долларов и сказал, чтобы я сводил девчонку в ресторан. Но я отдал эти деньги маме», — улыбается Басков.
Кубанская казачка Надежда Бабкина благодаря мэтру осталась в Москве. Иосиф Давыдович помог ей получить свое жилье, но потом побывал у нее в гостях и пришел в ужас.
«Жила в хрущевке на первом этаже. Он подъехал с таким ужасом в глазах, сказал: «Надь, давай я тебе помогу квартиру улучшить», — делится брюнетка.
У каждого певца остались яркие воспоминания о дружбе с покойным мэтром. Но нашлись и те, кто заявлял, что звезда сломал им жизнь! Вика Цыганова ушла из шоу-бизнеса на пике славы. Она молчала 20 лет, но после смерти музыканта призналась, что ее карьера могла сложиться по-другому. По ее словам, все было бы хорошо, если бы она не отказала Кобзону!
«Он стучал в стеночку, но Вадима (мужа – прим. редакции) при этом не было. Если бы он был, то Кобзона бы не стало. Я ему сказала: «Если вы не хотите жить, то я хочу», — рассказывала Цыганова.
Звезда всегда пользовался популярностью у женщин. Он был трижды женат. Первой супругой артиста стала певица Вероника Круглова, а второй – кинодива Людмила Гурченко. Оба брака были яркими и страстными, но в итоге распались. Знаменитость обрел настоящее счастье с выпускницей пищевого техникума Нинель Дризиной, которая прошла с ним весь путь до конца.
«Помимо всего прочего, он был прекрасным семьянином и чудесным мужем», — говорила вдова музыканта.
Нелли не скрывает, что их совместная жизнь не была идеальной. Пока супруга воспитывала наследников, муж колесил по стране и заводил любовные романы. В 2002 году ему поставили диагноз – рак предстательной железы. После неудачной операции он был в коме две недели. Каждые четыре года звезда вновь ложился под нож хирурга. Жена все это время была рядом.
«Как любой мужчина он старался держать всех домашних в строгости. Это не вызывало ничего, кроме улыбки. Ведь родные сами его на руках носили», — вспоминает Анита Цой.
Иосиф Кобзон оставил родным внушительное наследство: загородный дом стоимостью около полумиллиарда рублей, два гектара земли, двухэтажный пентхаус на Новом Арбате за 500 миллионов рублей, машину класса люкс за десять миллионов и свои легендарные песни!
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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