Олег Газманов рассказал, как Иосиф Кобзон спас его от позора

В Москве установили памятник народному артисту, которого любили миллионы поклонников. Кому из шоу-бизнеса покойный мэтр помог приобрести жилье? Чему он учил коллег? Какими воспоминаниями о певце поделился Газманов?

Иосиф Кобзон ушел из жизни в 2018 году. Знаменитый артист 13 лет боролся с онкологией, но болезнь взяла верх. Выдающийся певец, общественный деятель и символ целой эпохи был похоронен рядом с матерью на Востряковском кладбище. Накануне 85-летия со дня рождения мэтра, ему установили бронзовый памятник в Москве, в Оружейном переулке.

«Сюда можно приезжать, чтобы погулять, покататься на роликах или просто посидеть на лавочке, послушать песни Кобзона», — говорила на церемонии открытия вдова знаменитости Нелли Кобзон.

На мероприятие пришли многие близкие и коллеги исполнителя. Звезды вспоминали, что Иосиф Давыдович был сильным и бесстрашным человеком. После взрыва на Чернобыльской АЭС он первым отправился с концертом в самый эпицентр, чтобы поддержать ликвидаторов аварии. А во время теракта в театральном центре на Дубровке, который произошел на мюзикле «Норд-Ост», он смог убедить террористов отпустить пять заложников.

«Сегодня здесь была Люба, которую он вывел оттуда. Она родила сына и назвала в его честь, Иосифом», — рассказывала Нелли.

«Пойти к этим террористам и вытащить ребят, вот так! Это такой человек по жизни был», — говорит певец Олег Газманов.

В шоу-бизнесе все знали, что в случае беды нужно немедленно обращаться к Кобзону. Наташа Королева вспоминает, как однажды артист спас ее танцовщицу от смерти!

«У нее было заражение крови. Какой-то вирус сумасшедший попал. Кобзон тогда договорился, ее на самолете привезли и сразу забрали в военный госпиталь, спасли», — делится Наташа Королева.

«Он никогда никому не отказывал, даже людям, которых не знал», — рассказывает Лариса Долина.

Олег Газманов говорит, что покойный мэтр спас его от публичного позора на концерте. Тогда артист только начинал свой творческий путь.

«Я выступал в Кремле, а рядом был Кобзон. Что-то меня так закрутило, я пропустил вступление, а он заранее понял, что я точно не спою. Он натужился и высоко пропел: «На проспекты прольется весна». Потом он мне сказал: «Ты хоть ориентируйся, молодой», — смеется Олег.

Звезда эстрады научил Аниту Цой хранить невозмутимость даже в самых неприятных ситуациях.

«Концерт уже идет, мне выступать через десять минут, а я несусь как ненормальная. Он говорит: «Спокойно, Цой, разве тебя китайцы не научили тому, что впереди вся вечность?» — вспоминает певица.

Многие исполнители смогли попасть на сцену благодаря протекции Кобзона. Своей успешной карьерой ему обязаны: Лев Лещенко, Алла Пугачева, Марина Хлебникова, Николай Агутин, а также Валерия, которая была его студенткой в музыкальной академии им. Гнесиных.

«Девочка из города Аткарска, Саратовской области. У меня не было связей и знакомств. Даже не было места, где жить в Москве! Иосиф Давыдович взял меня в свой класс, нас было всего шесть человек», — делится Валерия.

При этом знаменитость отказал в поступлении молодому певцу Филиппу Киркорову. Позже он не раз жалел о своем решении.

«Он всегда об этом помнил и говорил: «Есть за мной грешок. Я тебя не взял в Гнесинку, но ты взял реванш», — вспоминает поп-король.

Николай Басков рассказал, что Кобзон тоже участвовал в его судьбе. Он не только представил начинающего 19-летнего артиста публике, но и спел с ним дуэтом! А потом мужчина даже дал ему денег в гримерке.

«Дал мне 200 долларов и сказал, чтобы я сводил девчонку в ресторан. Но я отдал эти деньги маме», — улыбается Басков.

Кубанская казачка Надежда Бабкина благодаря мэтру осталась в Москве. Иосиф Давыдович помог ей получить свое жилье, но потом побывал у нее в гостях и пришел в ужас.

«Жила в хрущевке на первом этаже. Он подъехал с таким ужасом в глазах, сказал: «Надь, давай я тебе помогу квартиру улучшить», — делится брюнетка.

У каждого певца остались яркие воспоминания о дружбе с покойным мэтром. Но нашлись и те, кто заявлял, что звезда сломал им жизнь! Вика Цыганова ушла из шоу-бизнеса на пике славы. Она молчала 20 лет, но после смерти музыканта призналась, что ее карьера могла сложиться по-другому. По ее словам, все было бы хорошо, если бы она не отказала Кобзону!

«Он стучал в стеночку, но Вадима (мужа – прим. редакции) при этом не было. Если бы он был, то Кобзона бы не стало. Я ему сказала: «Если вы не хотите жить, то я хочу», — рассказывала Цыганова.

Звезда всегда пользовался популярностью у женщин. Он был трижды женат. Первой супругой артиста стала певица Вероника Круглова, а второй – кинодива Людмила Гурченко. Оба брака были яркими и страстными, но в итоге распались. Знаменитость обрел настоящее счастье с выпускницей пищевого техникума Нинель Дризиной, которая прошла с ним весь путь до конца.

«Помимо всего прочего, он был прекрасным семьянином и чудесным мужем», — говорила вдова музыканта.

Нелли не скрывает, что их совместная жизнь не была идеальной. Пока супруга воспитывала наследников, муж колесил по стране и заводил любовные романы. В 2002 году ему поставили диагноз – рак предстательной железы. После неудачной операции он был в коме две недели. Каждые четыре года звезда вновь ложился под нож хирурга. Жена все это время была рядом.

«Как любой мужчина он старался держать всех домашних в строгости. Это не вызывало ничего, кроме улыбки. Ведь родные сами его на руках носили», — вспоминает Анита Цой.

Иосиф Кобзон оставил родным внушительное наследство: загородный дом стоимостью около полумиллиарда рублей, два гектара земли, двухэтажный пентхаус на Новом Арбате за 500 миллионов рублей, машину класса люкс за десять миллионов и свои легендарные песни!

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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