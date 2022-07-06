Олег и Владислав ШАРАНДАНОВЫ: «Когда мы создавали YouTube-канал «Ефимыч», нужно было как-то его назвать…»

«Ефимыч» — музыкальный проект Олега и Владислава Шарандановых, набирающих миллионы просмотров на YouTube, но скрытных в медиа-пространстве. Максимум, что о них известно — это семейный подряд, в котором отец отвечает за музыку и тексты, а сын за звук и аранжировки. Мы встретились с Владом и Олегом, чтобы побеседовать об истории проекта, о будущем релизе «Дон» и попробовать приоткрыть нашим читателям окно в реальный мир создателей «Ефимыча».



– Как начинался проект «Ефимыч»?

Олег: На первых порах это была чисто блогерская история с удобной «диванной концепцией»: можно петь без аранжировки, на кухне, не париться с образом, сидеть в майке. Никто и не думал о стримах и о музыкальных сервисах. Мы вынуждены были выкладывать две-три песни в месяц, чтобы подписчики не теряли интерес к каналу. Конечно, работая в таком темпе, далеко не всегда удавалось делать аранжировки. Поэтому почти все это выглядело скорее как демо версии. Обязательным условием были искренность исполнения и качество текста. Все остальное — потом.

Некоторые песни я придумал и спел на любимые стихотворения других поэтов. Очень популярными стали песни на стихи Сергея Есенина. Но цепляться за это и превращаться в ребят, которые поют Есенина, мы, естественно, не захотели. Появились такие песни, как «Ангел», «Танец», «Под мостом», «Жаворонок». Все они в разных стилях, и все стали популярными.

– А почему «Ефимыч»? Это ваш лирический герой или ваше настоящее имя?



Олег: Всё проще (улыбается). Когда мы создавали YouTube-канал, нужно было как-то его назвать. Я понял, что к названию нужно отнестись с долей иронии. Во время последнего года учебы в институте из-за ошибки в документах меня какое-то время называли Ефимычем. Я об этом вспомнил и решил, что так и стоит назвать проект.

А что касается лирических героев… Мои лирические герои всегда разные. Интересно вставать на чью-то точку зрения, поэтому в моих песнях герои обычно говорят то, что думают они, а не то, что думаю я. Разве что в песне «Буржуйская» есть много от меня самого. А в «Тиранической» я вообще пытался написать про человека, который ничего кроме власти не хочет, и пытается как-то это оправдать. Но потом, в конце песни, неожиданно понял, что герой меня практически убедил, он стал совсем не таким, каким я его задумывал. Очень похожие истории происходят и в других песнях.

– Кого вы слушали в молодости? Повлияли ли на ваше творчество эти исполнители?

Олег: Их было много. Выделить кого-то одного, кто оказал наибольшее влияние, довольно сложно. Сначала я считал, что рок-музыка не подходит для русского языка, но Кормильцев и Макаревич меня в этом переубедили. А потом понял и то, что на рок музыке свет клином не сошёлся, сейчас вообще время эклектики, и это гораздо интереснее.

Влад: Я за свою жизнь послушал много самой разной музыки, и сложно выделить из нее каких-то конкретных исполнителей. Разве что Pink Floyd и Жан-Мишель Жарр. Если говорить о том, что из моих музыкальных увлечений находит свое отражение в нашем проекте, то это не конкретные авторы, а работа со звуком и аранжировками таких мастеров, как Бутч Виг, Адам Дуткевич, Джордж Мартин, Алан Парсонс.

– Чему были посвящены ваши первые песни? Какими они были?

Олег: Они были довольно неуклюжие и очень мрачные. Тогда я почему-то думал, что песни должны шокировать, удивлять, разоблачать. Но со временем понял, что людям и так плохо. Их нужно радовать и утешать.



Влад: Работать вместе мы начали сильно раньше моего поступления во ВГИК. Институт дал мне огромное количество ремесленных навыков, которые сейчас я использую в проекте. Но начинал я с собственных экспериментов: сам собирал небольшие аранжировки и пробовал их сводить. Как мне кажется, со временем наши песни становятся более интересными и профессиональными. Надеюсь, что так и будет продолжаться.

– Есть ли у вашего проекта какой-то конкретный посыл? Что вы хотите донести до слушателя? Чему хотите его научить?

Олег: Посыла и конкретной идеи в своё творчество я не вкладываю. Но очень хочется, чтобы песни давали людям ощущение некого «головокружения от свежего воздуха». Хорошая музыка похожа на открытую форточку в душной комнате.

Влад: Мне, со своей стороны, интересно создавать то, чего до нас еще не было. Чтобы человек услышал, и у него возникла мысль «ого, что-то новое». Иногда это получается.

– Что ожидать вашим слушателям в ближайшее время?

Влад: Скоро выйдет релиз песни «Дон». Уже в пятницу, 8-го июля. Это одна из немногих песен, где музыкальная тема имеет большее значение, чем слова. Написана она довольно-таки давно, исполнялась до этого как раз в том самом формате «на диване под гитару». И сейчас мы наконец-то сделали её с аранжировкой.

– Будет ли выпуск «Дона» подкреплён видео на вашем ютуб-канале? Или релизы на музыкальных площадках — отдельная история и видеоканал с ней не пересекается?

Олег: Да, будет и видео, в котором показаны снятые с дрона ну очень красивые донские пейзажи. Это даже без музыки за душу берёт.

– Где был снят клип? И когда его можно будет увидеть?

Олег: Клип был снят на Дону, конечно! Выйдет он вместе с песней, восьмого июля, на наших каналах YouTube, ВК, Яндекс.Дзен и RuTube.

Беседовала Екатерина ПОЙМЁНОВА,

Фото — Максим МАСАЛЬЦЕВ

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