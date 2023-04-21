Олег Нестеров выпускает виниловую пластинку с музыкой Олега Каравайчука в рамках проекта «Три степени свободы»

На краудфандинговой платформе Planeta.ru запущен предзаказ на винил с музыкой композитора Олега Каравайчука. Это второй этап проекта «Три степени свободы», посвященного феномену советской киномузыки.

Проект «Три степени свободы» был запущен лидером группы «Мегаполис» Олегом Нестеровым в 2021 году. Подавляющее большинство композиций, которые войдут в виниловый сборник, никогда и нигде не издавались — это оригинальные звуковые дорожки из фильмов, найденные на киностудиях, в государственных и частных архивах. Первая часть проекта была посвящена Альфреду Шнитке, вторая – композитору Олегу Каравайчуку, работавшему с великими режиссерами ХХ века: Кирой Муратовой («Короткие встречи», «Долгие проводы»), Ильей Авербахом («Монолог», «Чужие письма», «Драма из старинной жизни»), создавший удивительные саундтреки более чем к ста картинам - «Город мастеров», «Мама вышла замуж», «Черная курица или подземные жители», «Летняя поездка к морю» и др.

«В девятилетнем возрасте он уже выступал на правительственных концертах и писал масштабные оратории. Вождь подарил ему белый рояль, Рихтер мог слушать его часами, Шостакович называл гением. Но потом он заскучал, вся музыка мира стала ему неинтересна, кроме той, что томилась у него внутри. А для нее путь на большую сцену был закрыт на долгие десятилетия. Каравайчук стал работать в кино (1953), пройдя путь от нормального советского кинокомпозитора до гения потока, работая с лучшими музыкантами страны и почти отказавшись от нот. Он оставался свободным и в СССР, и после, последние двадцать лет своей долгой жизни играя по понедельникам на императорском рояле в Эрмитаже», – пишет про композитора автор на странице кампании.

Для реализации проекта, посвященного Каравайчуку, на платформе Planeta.ru запущена краудфадинговая кампания. Среди лотов: виниловые пластинки и книга «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР. (2) Олег Каравайчук» с автографом Олега Нестерова. Кампания продлится до 2 июля 2023 года. Все лоты доставляются после успешного завершения кампании.

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